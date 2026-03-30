Bariloche lanza la inscripción para garrafas: quiénes pueden acceder y cómo completar el formulario

La inscripción para acceder a garrafas a través del programa provincial Energía para tu Hogar ya se encuentra abierta en Bariloche. La convocatoria está destinada a vecinos y vecinas que necesiten acompañamiento estatal para garantizar el acceso a una fuente de energía clave de cara a los meses más fríos.

El trámite podrá realizarse hasta el 30 de abril, exclusivamente de manera online, mediante un formulario disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro. Desde el Gobierno provincial indicaron que el sistema es similar al utilizado el año pasado, con el objetivo de facilitar el acceso y ordenar el proceso de inscripción.

Quiénes pueden inscribirse

El programa está orientado a hogares que requieren asistencia para la compra de garrafas y, como en ediciones anteriores, prioriza a:

Personas con discapacidad

Jubilados y pensionados

Personas desocupadas

En la web oficial también se encuentran detallados los requisitos y la información necesaria para completar correctamente la solicitud.

Canales de atención y ayuda

Para quienes tengan dificultades con la inscripción online o necesiten realizar consultas, se habilitaron distintas vías de contacto:

WhatsApp

Atención presencial: Centro Administrativo Provincial (Onelli 1450, 1° piso), de lunes a viernes de 9 a 14

Desde la Provincia remarcaron que esta política busca llegar de manera anticipada a las familias que más lo necesitan, garantizando el acceso a una fuente de energía esencial durante el invierno en Bariloche.

Cómo seguirá el operativo en Río Negro

En el resto de las localidades rionegrinas donde también se implementa el programa, la información sobre inscripción y requisitos podrá consultarse de forma presencial en las áreas de Desarrollo Humano de cada municipio o comisión de fomento.