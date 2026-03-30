Sueldo de empleadas domésticas: precios vigentes y feriados clave en abril 2026

El escenario para las empleadas domésticas en Argentina comienza abril 2026 con una marcada estabilidad en sus remuneraciones. Al no haberse formalizado aún una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el valor de la hora de limpieza y los sueldos mensuales se rigen por la última escala homologada.

Esta situación implica que, durante abril 2026, los hogares deberán liquidar los haberes de las empleadas domésticas bajo los mismos parámetros de marzo, aunque con una novedad importante en el calendario: el viernes 3 de abril 2026 se celebra el día del sector.

Para los empleadores, la clave de este mes reside en mantener la correcta registración en el sistema de ARCA y contemplar los adicionales por antigüedad y zona desfavorable, que siguen siendo los pilares que sostienen el ingreso real de las trabajadoras frente a la ausencia de nuevos aumentos de corto plazo.

Empleadas domésticas: valor de la hora de limpieza y sueldos vigentes en abril 2026

Al no existir una actualización reciente, el valor de la hora de limpieza para la categoría de Tareas Generales permanece estancado en los valores del mes anterior. Según la normativa vigente, quienes realizan estas labores:

Con retiro deben percibir un mínimo de $3.348,37 por hora .

deben percibir un . Mientras que para la modalidad sin retiro el monto asciende a $3.599,86.

En cuanto a los haberes mensuales, el sueldo básico para una jornada completa de tareas generales se sitúa en:

$410.773,52 (con retiro).

Es vital que los empleadores utilicen estas cifras como base para la liquidación que se realiza en los primeros días de abril 2026, recordando que este mes ya no se perciben los bonos extraordinarios que funcionaron como refuerzo en el primer trimestre.

La estabilidad del valor de la hora de limpieza pone el foco en el cumplimiento estricto de los adicionales de ley para evitar la pérdida de poder adquisitivo del personal.

Abril 2026: el feriado del sector y los derechos de las empleadas domésticas

Abril 2026 trae consigo una fecha de cumplimiento obligatorio: el viernes 3 de abril 2026, Día de las Empleadas Domésticas. Según lo establecido por la ley, esta jornada es considerada un día no laborable para el sector. Sin embargo, en caso de que exista un acuerdo para que la trabajadora cumpla tareas, el empleador está obligado a pagar la jornada con un recargo del 100%, tal como sucede con los feriados nacionales.

Este derecho refuerza la importancia de la formalización laboral. El registro en el sistema de ARCA no solo es una obligación legal, sino que define la transparencia en el pago de estos adicionales. Un punto que genera muchas consultas es la convivencia de este feriado con el valor de la hora de limpieza: si la trabajadora cobra por hora y trabaja el viernes 3, cada hora deberá liquidarse al doble del valor habitual (por ejemplo, $6.696,74 para la categoría 5 con retiro).

Empleadas domésticas: adicionales por antigüedad y zona desfavorable en abril 2026

Ante la meseta salarial, los adicionales por ley se vuelven protagonistas en el recibo de sueldo de las empleadas domésticas. En nuestra región, estos ítems elevan significativamente el básico nacional y deben estar correctamente discriminados en la plataforma de ARCA:

Antigüedad: se debe sumar un 1% extra por cada año de servicio cumplido con el mismo empleador (contabilizado desde septiembre de 2020). Zona Desfavorable (30%): este plus es obligatorio para Río Negro y Neuquén, entre otras provincias patagónicas. Se aplica sobre el salario mínimo y es el que permite que el ingreso se ajuste mejor al costo de vida regional.

A pesar de que el valor de la hora de limpieza no haya subido este mes, omitir el cálculo de la antigüedad o el plus de zona puede derivar en deudas salariales y conflictos legales. La recomendación oficial es emitir siempre el recibo de sueldo digital, donde estos conceptos figuran de forma automatizada una vez cargados los datos del vínculo laboral, garantizando así la seguridad jurídica tanto para el hogar como para la trabajadora.