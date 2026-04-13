Bono para empleadas domésticas en mayo 2026: ¿qué esperar en las paritarias?

El inicio del segundo trimestre 2026 marca un punto de inflexión para el presupuesto de los hogares y el bolsillo de las empleadas domésticas. Luego de que en abril 2026 se percibiera la última cuota del bono extraordinario (correspondiente a marzo), la mirada de empleadores y sindicatos está puesta ahora en la liquidación de mayo 2026.

Sin un nuevo decreto de extensión a la vista, la continuidad de este refuerzo económico para las empleadas domésticas depende exclusivamente de la mesa de negociación que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) convocó para las próximas semanas.

Mientras la inflación del primer bimestre presiona las escalas vigentes, la posibilidad de un nuevo bono para empleadas domésticas surge como la herramienta principal para compensar el desfasaje salarial antes del pago del primer medio aguinaldo del año.

Expectativa por el nuevo bono para empleadas domésticas en mayo 2026

Según fuentes cercanas a la Secretaría de Trabajo, la intención de los gremios que nuclean a las empleadas domésticas en la próxima paritaria es transformar la suma fija que se pagó hasta marzo en un concepto permanente o, en su defecto, renovar un bono que acompañe los haberes de mayo 2026.

Hasta el momento, no existe una resolución oficial que confirme la extensión automática de los $20.000, $11.500 u $8.000 percibidos anteriormente. No obstante, en el sector se especula con que la negociación de mayo 2026 podría incluir un «bono puente» para evitar que el sueldo básico de la categoría Tareas Generales pierda terreno frente a la Canasta Básica Total.

Los empleadores deben estar atentos: de confirmarse este adicional, el mismo deberá quedar asentado en el recibo de sueldo de ARCA para tener validez legal y no ser considerado un pago a cuenta de futuros aumentos.

Liquidación de haberes: cómo impacta el bono para empleadas domésticas en mayo 2026

Para entender el costo total de la liquidación de mayo 2026, es fundamental distinguir entre los conceptos remunerativos y el eventual bono para empleadas domésticas. De repetirse el esquema previo, este refuerzo mantendría su carácter no remunerativo, lo que significa que no genera aportes jubilatorios ni influye en el cálculo del aguinaldo.

Sin embargo, para que el bono para empleadas domésticas cumpla su función de alivio financiero, debe liquidarse respetando la carga horaria semanal. En mayo 2026, se espera que el piso de 16 horas semanales siga siendo el límite para acceder al monto máximo del refuerzo. En la Patagonia, a estos valores se les debe sumar siempre el 30% por zona desfavorable y el 1% de antigüedad por año trabajado.

Si la paritaria de abril 2026 llegara a un acuerdo rápido, el nuevo bono para empleadas domésticas se convertiría en el cuarto ítem obligatorio del recibo, junto al básico y los adicionales de ley, consolidando un esquema de protección salarial frente a la volatilidad económica del semestre.