Guía salarial para niñeras en abril 2026: sueldos y próximos cambios en la paritaria

Abril 2026 comienza con definiciones clave para el personal de asistencia y cuidado de personas. En un escenario de transición, el sueldo que perciben las niñeras y cuidadores en abril 2026 se rige por las escalas vigentes de marzo para empleadas domésticas, las cuales consolidaron el último tramo de aumento del 1,5% homologado por la Resolución 2/2026.

Mientras el sector de empleadas domésticas permanece atento a la próxima paritaria, prevista para las próximas semanas, los empleadores deben cumplir con la liquidación de haberes y el pago de aportes que vence este viernes 10.

Esta estructura salarial no solo define el ingreso básico, sino que sirve de plataforma para el cálculo de adicionales por zona desfavorable y la suma fija no remunerativa, factores determinantes para sostener el poder adquisitivo frente a la dinámica inflacionaria del trimestre.

Escalas para niñeras y cuidadores en abril 2026: sueldo por hora y por mes de empleadas domésticas

Al no haberse formalizado aún una nueva actualización salarial, los montos correspondientes a la Categoría 4 (Cuidado de Personas) se mantienen estables. Para las niñeras y cuidadores que prestan servicios en abril 2026, los valores mínimos obligatorios son los siguientes:

Personal con retiro : $3.599,86 por hora y un sueldo mensual de $455.160,14.

: $3.599,86 por hora y un sueldo mensual de $455.160,14. Personal sin retiro: $4.012,14 por hora y un sueldo mensual de $505.578,34.

Es fundamental que los hogares verifiquen estos valores al momento de generar el recibo de sueldo en el portal de ARCA. Aunque la paritaria de abril 2026 podría introducir cambios retroactivos, la liquidación inmediata debe respetar estos pisos legales para garantizar la correcta cobertura de la ART y los aportes previsionales.

Empleadas domésticas: adicionales y bonos para niñeras y cuidadores ante la nueva paritaria

Más allá del salario básico, el ingreso final de las niñeras y cuidadores este mes se compone de ítems que pueden elevar significativamente el monto «de bolsillo». En este sentido, mientras se aguardan las novedades de la paritaria, el esquema de adicionales obligatorios sigue plenamente vigente:

Antigüedad: se debe abonar el 1% por cada año trabajado (contabilizado desde septiembre de 2020). Zona Desfavorable (30%): en provincias como Río Negro y Neuquén, este plus es innegociable y se aplica sobre el básico. Bono Extraordinario: este mes se completa el pago de la suma no remunerativa de marzo, que escala hasta los $20.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales.

La expectativa por la paritaria no solo se centra en un nuevo porcentaje de aumento, sino también en la posible revisión de viáticos y otras condiciones de trabajo. El registro formal en el sistema de ARCA sigue siendo el único reaseguro para que estos beneficios lleguen a las trabajadoras sin afectar su acceso a prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).