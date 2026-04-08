Actualización de ARCA: nuevos montos para la cuota de empleadas domésticas en abril 2026

El calendario de obligaciones para los hogares argentinos presenta una actualización de último momento vinculado a las empleadas domésticas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos montos para la cuota del servicio doméstico correspondientes al período de marzo, cuyo vencimiento opera este viernes 10 de abril 2026.

Este incremento que involucra a empleadas domésticas, impulsado principalmente por el ajuste en las alícuotas de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), eleva el costo fijo mensual que deben afrontar los empleadores.

En un contexto de revisión constante de las escalas, cumplir con el pago de la cuota del servicio doméstico no solo es un requisito legal bajo la Ley 26.844, sino la única garantía de que el personal mantenga su cobertura ante accidentes laborales y su regularidad previsional en el sistema de ARCA.

Empleadas domésticas: nuevos valores de la cuota del servicio doméstico para abril 2026

La actualización dispuesta por la autoridad recaudatoria segmenta los pagos según la carga horaria y la condición del trabajador. Para este mes, el componente de la ART ha traccionado el valor total de la cuota del servicio doméstico hacia arriba, afectando todas las categorías de edad y jubilados.

Para trabajadores activos mayores de 18 años, el esquema de la cuota del servicio doméstico queda conformado de la siguiente manera:

Menos de 12 horas semanales : el total a pagar es de $8.884,78 (incluye $6.475,84 de ART).

: el total a pagar es de $8.884,78 (incluye $6.475,84 de ART). De 12 a menos de 16 horas : el monto asciende a $13.955,89 ($9.400,51 corresponden a la ART).

: el monto asciende a $13.955,89 ($9.400,51 corresponden a la ART). 16 horas o más: la cuota completa llega a $37.449,05, donde el componente de obra social y aportes suma $21.990,11 y la ART otros $13.637,06.

Es fundamental destacar que para las jornadas de menos de 16 horas, la trabajadora conserva el derecho de realizar aportes voluntarios para completar el tramo de salud y jubilación, asegurando así una cobertura prestacional íntegra.

Empleadas domésticas: impacto de ARCA en las escalas salariales y el registro obligatorio

Más allá de la carga imprevista en la ART, la cuota del servicio doméstico se complementa con las nuevas escalas salariales ya homologadas mediante la Resolución 2/2026. Tras los aumentos del 3% desglosados en febrero y marzo, los empleadores deben validar que el sueldo básico de abril 2026 coincida con los mínimos legales, que para tareas generales con retiro se ubican en $410.773,52 mensuales o $3.348,37 por hora.

El portal de ARCA centraliza tanto el pago de la cuota del servicio doméstico como la generación del recibo de sueldo electrónico. La registración formal sigue siendo el pilar de la seguridad jurídica para el hogar: permite al empleador deducir gastos en Ganancias y garantiza a la trabajadora el acceso a derechos sin perder beneficios de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar.

En la Patagonia, a estos valores se les debe adicionar el 30% por zona desfavorable, un ítem que, aunque no modifica el valor fijo de la ART, sí define el sueldo de bolsillo sobre el cual se asientan las contribuciones patronales.