¿Quiénes no cobrarán las Becas Progresar en junio 2026? Detalles importantes

Con la puesta en marcha del cronograma de pagos correspondiente a junio 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría de Educación comenzaron a liquidar los haberes de las Becas Progresar.

Sin embargo, la actualización progresiva de los padrones también ha dejado al descubierto numerosas solicitudes rechazadas o dadas de baja. Al tratarse las Becas Progresar de un programa de asistencia condicionado, el Estado Nacional aplica cruces de datos estrictos que evalúan tanto el rendimiento académico como la situación patrimonial del grupo familiar, lo que genera la exclusión inmediata de aquellos postulantes que no se encuadran en el reglamento vigente para el ciclo lectivo actual.

Los motivos de exclusión y pérdida de las Becas Progresar en junio 2026

La normativa, que regula las distintas líneas del programa (Progresar Obligatorio, Superior y Trabajo), establece causales de incompatibilidad muy claras. ANSES realiza fiscalizaciones automáticas destinadas a detectar si las condiciones de vulnerabilidad o los objetivos educativos del estudiante han sufrido modificaciones, que justifiquen el cese de la transferencia económica de $35.000 mensuales.

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Educación, un aspirante o beneficiario no percibirá el pago en junio 2026 si incurre en alguna de las siguientes situaciones:

Logro académico previo : haber finalizado una carrera de grado, tecnicatura o profesorado superior.

: haber finalizado una carrera de grado, tecnicatura o profesorado superior. Rezago educativo crónico: superar en dos años o más la duración estimada de la carrera según el plan de estudios de la institución.

Filtro patrimonial : que el titular o algún integrante de su grupo familiar esté inscripto en el Régimen del Impuesto a las Ganancias.

: que el titular o algún integrante de su grupo familiar esté inscripto en el Régimen del Impuesto a las Ganancias. Superposición de beneficios : percibir de manera simultánea otra beca educativa de características similares financiada por el Estado Nacional.

: percibir de manera simultánea otra beca educativa de características similares financiada por el Estado Nacional. Abandono de instancias previas: haber obtenido la línea Progresar Superior en dos convocatorias anteriores como estudiante ingresante y postularse para una tercera carrera sin haber avanzado en las anteriores.

Becas Progresar 2026: qué significan los estados «observado» o «rechazado» en la plataforma oficial

Al ingresar a la plataforma de las Becas Progresar o a la aplicación Mi Argentina, muchos estudiantes se encuentran con que su trámite no ha derivado en una aprobación directa. Las autoridades previsoras explican que una solicitud con estado «observado» generalmente responde a inconsistencias documentales, o también a la falta de actualización en la certificación de alumno regular. Ante esto, existe un período de gracia para subsanar los errores y cargar los archivos correspondientes a través de los canales digitales.

Por el contrario, el estado de «rechazado» implica una resolución firme basada en el incumplimiento de las bases regulatorias. Los motivos más recurrentes informados por el Ministerio de Capital Humano incluyen la falta de carga de la escolaridad por parte de los establecimientos educativos, o el hecho de que los ingresos del grupo familiar superen el tope equivalente a los tres salarios mínimos establecidos por ANSES.

Becas Progresar: cómo verificar con CUIL si te corresponde el pago de junio en Mi ANSES

Para aquellos estudiantes que aún mantienen dudas sobre su continuidad o alta en el padrón de junio 2026, ANSES dispone de herramientas de consulta rápida en su entorno virtual. Evitando intermediarios, cada titular puede monitorear de forma transparente el estado financiero de su prestación.

Los pasos oficiales para comprobar la liquidación son: