Aguinaldo ANSES diciembre 2026: quiénes lo cobran y cómo se calcula sin el bono de $70.000

En diciembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará de forma automática la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente denominado medio aguinaldo, un derecho consagrado en el artículo 31 de la Ley 24.241 que alcanza a todas las prestaciones contributivas y no contributivas del sistema nacional.

A diferencia de los salarios privados, el cálculo previsional de fin de año posee una regla técnica estricta que deja fuera de la ecuación a los bonos extraordinarios de emergencia, por lo que el piso definitivo de cobro en Río Negro, Neuquén y el resto del país quedará atado al porcentaje de movilidad por inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informe este jueves 12 de noviembre 2026.

Cómo se calcula el aguinaldo ANSES en diciembre 2026 y por qué el bono de $70.000 queda afuera

La liquidación del beneficio semestral responde a parámetros legales específicos, que conviene diferenciar para evitar confusiones al revisar el recibo digital:

La regla del 50% sobre el haber mensual : la normativa previsional establece que cada cuota del SAC equivale exactamente a la mitad de la prestación mensual ordinaria devengada en diciembre, incorporando ya el reajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.

: la normativa previsional establece que cada cuota del SAC equivale exactamente a la mitad de la prestación mensual ordinaria devengada en diciembre, incorporando ya el reajuste por el correspondiente a octubre. Exclusión de los refuerzos no remunerativos : el cálculo se realiza únicamente sobre las prestaciones enumeradas en el artículo 17 de la Ley 24.241; en consecuencia, los bonos de emergencia —como el refuerzo de hasta $70.000 fijado mediante el Decreto 1296/2026— tienen carácter no remunerativo y no integran la base de cómputo del aguinaldo.

: el cálculo se realiza únicamente sobre las prestaciones enumeradas en el artículo 17 de la Ley 24.241; en consecuencia, los bonos de emergencia —como el refuerzo de hasta $70.000 fijado mediante el Decreto 1296/2026— tienen carácter no remunerativo y no integran la base de cómputo del aguinaldo. Liquidación proporcional por alta reciente: aquellos beneficiarios que obtuvieron el alta jubilatoria o comenzaron a percibir su pensión durante el transcurso del segundo semestre del año cobrarán un importe proporcional a los meses efectivamente devengados entre julio y diciembre 2026.

Quiénes cobran el aguinaldo ANSES y cuándo se acredita por terminación de DNI

El pago de diciembre 2026 no requiere inscripción previa, presentación de formularios ni trámites presenciales en las oficinas del organismo: