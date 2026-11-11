Aguinaldo ANSES diciembre 2026: quiénes lo cobran y cómo se calcula sin el bono de $70.000
ANSES pagará en diciembre 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a jubilados y pensionados, junto con el haber mensual. Conocé las reglas legales de cálculo, los excluidos y el piso de referencia.
En diciembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditará de forma automática la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente denominado medio aguinaldo, un derecho consagrado en el artículo 31 de la Ley 24.241 que alcanza a todas las prestaciones contributivas y no contributivas del sistema nacional.
A diferencia de los salarios privados, el cálculo previsional de fin de año posee una regla técnica estricta que deja fuera de la ecuación a los bonos extraordinarios de emergencia, por lo que el piso definitivo de cobro en Río Negro, Neuquén y el resto del país quedará atado al porcentaje de movilidad por inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informe este jueves 12 de noviembre 2026.
Cómo se calcula el aguinaldo ANSES en diciembre 2026 y por qué el bono de $70.000 queda afuera
La liquidación del beneficio semestral responde a parámetros legales específicos, que conviene diferenciar para evitar confusiones al revisar el recibo digital:
- La regla del 50% sobre el haber mensual: la normativa previsional establece que cada cuota del SAC equivale exactamente a la mitad de la prestación mensual ordinaria devengada en diciembre, incorporando ya el reajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre.
- Exclusión de los refuerzos no remunerativos: el cálculo se realiza únicamente sobre las prestaciones enumeradas en el artículo 17 de la Ley 24.241; en consecuencia, los bonos de emergencia —como el refuerzo de hasta $70.000 fijado mediante el Decreto 1296/2026— tienen carácter no remunerativo y no integran la base de cómputo del aguinaldo.
- Liquidación proporcional por alta reciente: aquellos beneficiarios que obtuvieron el alta jubilatoria o comenzaron a percibir su pensión durante el transcurso del segundo semestre del año cobrarán un importe proporcional a los meses efectivamente devengados entre julio y diciembre 2026.
Quiénes cobran el aguinaldo ANSES y cuándo se acredita por terminación de DNI
El pago de diciembre 2026 no requiere inscripción previa, presentación de formularios ni trámites presenciales en las oficinas del organismo:
- Universo de beneficiarios alcanzados: perciben el complemento todos los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de pensiones por fallecimiento derivadas de un trabajador o jubilado, los beneficiarios de retiros por invalidez laboral, quienes cobran la PUAM y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) liquidadas por el organismo.
- Quiénes quedan excluidos del beneficio: no perciben medio aguinaldo los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares del sistema SUAF ni los beneficiarios de programas sociales asistenciales como Acompañamiento Social.
- Fecha y modalidad de depósito: ANSES deposita el monto del aguinaldo en la misma cuenta bancaria y en la exacta fecha asignada para el cobro del haber mensual de diciembre 2026, respetando el cronograma escalonado por terminación de DNI que comienza habitualmente en la segunda semana del mes.
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