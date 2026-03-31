Cambian los recibos de sueldo: qué deberán incluir y cómo impacta en el salario

El Gobierno nacional oficializó cambios en los recibos de sueldo en el marco de la reforma laboral. Según informó BAE Negocios, la medida se implementa a partir de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

La normativa incorpora el inciso j) al artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo y redefine el recibo: deja de ser solo un comprobante de pago y pasa a funcionar como una “hoja de costos” del empleo.

Qué cambia con el nuevo recibo de sueldo

El principal cambio es que el recibo deberá detallar de manera explícita todas las contribuciones patronales, que hasta ahora no figuraban de forma visible para el trabajador.

Entre los conceptos que deberán aparecer están:

Aportes al SIPA (jubilación)

Contribuciones al PAMI

Aportes a obra social

Asignaciones familiares

Cuota de ART

Seguro de vida obligatorio

Con este nuevo esquema, los trabajadores podrán conocer con mayor claridad cuál es el costo real de su puesto de trabajo dentro del sistema formal.

Cómo se calculará ahora el salario

Otro de los cambios clave tiene que ver con la forma en que se estructura el recibo. Según detalló BAE Negocios, el cálculo comenzará desde el costo total que asume la empresa y luego se irá desglosando hasta llegar al sueldo en mano.

El nuevo orden será:

Costo laboral total del puesto Contribuciones patronales Salario bruto Aportes del trabajador Salario neto a cobrar

Además, el monto final deberá figurar expresado en números y en letras, tal como lo establece la normativa vigente.

Polémica por los fondos de cese laboral

La reglamentación también abre la puerta a incorporar otros conceptos para reflejar el costo total del empleo, lo que generó debate.

Entre los puntos más discutidos aparece la posibilidad de incluir:

Aportes a fondos de cese laboral

Costos indirectos asociados al puesto

Este aspecto generó tensiones entre cámaras empresarias y sindicatos, especialmente por el impacto que podría tener en el sistema de indemnizaciones.

Un cambio que busca mayor transparencia

Con esta modificación, el Gobierno apunta a que el trabajador tenga una visión más completa del sistema laboral y de los costos asociados a su empleo.

Sin embargo, la medida también abre interrogantes sobre su impacto real en las relaciones laborales y en la forma en que se interpretará el salario dentro del nuevo esquema.