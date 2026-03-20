Reforma laboral 2026: ¿qué derechos y beneficios de las empleadas domésticas no cambiaron?.

La reciente sanción de la Ley de Modernización Laboral ha puesto al régimen de casas particulares en el centro de la escena, generando algo de incertidumbre tanto en empleadores como en empleadas domésticas. Sin embargo, ante la proliferación de versiones cruzadas, es vital aclarar que el núcleo duro de la protección laboral no ha sido derogado.

Si bien la reforma introduce una mayor flexibilidad en el inicio de la relación laboral con empleadas domésticas y modifica el esquema de sanciones, la estructura básica de la indemnización por despido y los derechos adquiridos permanecen inalterados para quienes superan el nuevo umbral de estabilidad. En este marzo 2026, entender que conceptos como el preaviso, la integración del mes y los adicionales regionales siguen siendo obligatorios es la clave para una convivencia justa y legal dentro del hogar.

Indemnización por antigüedad para empleadas domésticas: la regla de «un mes por año» sigue en pie

Pese a los cambios en el sistema de multas, la base del cálculo indemnizatorio para un despido sin causa no ha sufrido modificaciones en su esencia. Para todas aquellas relaciones laborales que superen el nuevo periodo de prueba de seis meses, se mantiene el derecho a percibir un mes de sueldo por cada año de servicio (o fracción mayor a tres meses).

Este cálculo debe realizarse sobre la «mejor remuneración mensual, normal y habitual» percibida por la trabajadora. Aquí es donde la Resolución 2/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares cobra relevancia: el aumento homologado para marzo 2026 debe ser la base de cualquier liquidación final. El espíritu de la ley busca que, tras la etapa de prueba, la trabajadora recupere la estabilidad que históricamente ha caracterizado al sector bajo la Ley 26.844.

Preaviso e Integración para empleadas domésticas: dos conceptos que el empleador debe respetar

La reforma no exime al empleador de la responsabilidad de comunicar el fin del vínculo con antelación. Si la relación laboral se interrumpe sin previo aviso por escrito, se mantienen vigentes los siguientes pagos obligatorios:

Mes de preaviso : debe abonarse si no se otorgó con la anticipación legal correspondiente (15 días o un mes según la antigüedad).

: debe abonarse si no se otorgó con la anticipación legal correspondiente (15 días o un mes según la antigüedad). Integración del mes de despido: si la baja se produce un día distinto al último del mes, el empleador debe pagar los días restantes hasta completar el periodo mensual.

Ambos conceptos deben ser liquidados tomando en cuenta no solo el básico, sino todos los adicionales remunerativos. El registro electrónico en el portal de ARCA (ex AFIP) sigue siendo la prueba documental más sólida y obligatoria. Omitir estos pasos en la liquidación final puede derivar en reclamos administrativos, ya que la modernización laboral no eliminó la vía del SECLO o los tribunales de trabajo para estos rubros específicos.

El valor del sueldo en la Patagonia: antigüedad y zona desfavorable para empleadas domésticas

Para los habitantes de Río Negro y Neuquén, hay una certeza que el debate legislativo no ha tocado: los adicionales de ley son parte integrante del salario y, por ende, de la indemnización.

Cualquier cálculo de liquidación final en la Patagonia debe contemplar obligatoriamente:

Antigüedad (1%): el acumulado por años de servicio desde septiembre 2020. Zona Desfavorable (30%): el plus por residir y trabajar en la Patagonia.

Al formar parte del sueldo habitual, estos porcentajes elevan la base indemnizatoria. Un error frecuente tras la reforma es creer que el «plus patagónico» es opcional ante las nuevas facilidades de pago; por el contrario, la ley es clara en que estos beneficios territoriales son derechos adquiridos.

Mantener el registro al día en la plataforma de ARCA es, hoy más que nunca, la mejor herramienta de transparencia para asegurar que cada peso liquidado cumpla con el nuevo estándar de previsibilidad que busca la reforma de 2026.