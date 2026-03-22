Cerró un paso fronterizo a Chile desde Neuquén este domingo 22 de marzo: los motivos y dónde está ubicado
Según informaron desde Vialidad Nacional, el hielo sobre la calzada y la presencia de nieve hicieron que se tomara la decisión de cerrar uno de los pasos más concurridos en la región. Acá el detalle.
El domingo 22 de marzo, los cruces a Chile desde Neuquén comenzaron con algunas complicaciones. Según el parte emitido por Vialidad Nacional, debido a las condiciones climáticas se tomó la decisión de cerrar uno de los complejos fronterizos más concurridos.
En el comunicado emitido a las 8.20 por parte de la entidad nacional, se informó el cierre del Paso Pino Hachado. El mismo se encuentra «intransitable» debido a la «calzada con hielo y nieve en cotas altas».
Además, remarcaron que se trata de una zona con animales sueltos y con posible caída de piedras en el kilometro 48.
El próximo parte se conocerá a las 11. Allí se definirá si el paso permanece cerrado o dan la orden de apertura.
Tránsito complicado en Ruta 40: piden circular con precaución entre Villa La Angostura y la Ruta Provincial 65
Vialidad Nacional también informó que se reducirá por tramos la calzada en la «Ruta Nacional 40, entre el ingreso a la ciudad de Villa la Angostura y la Ruta Provincial 65, Villa Traful«.
El corte se debe a un evento deportivo que se dará entre las 9 y las 14.
«Se solicita a los usuarios transitar con extrema precaución en la zona y respetar las indicaciones del personal policial y de Gendarmería Nacional que asistirá el tránsito durante todo el evento», indicaron.
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