Cerró un paso fronterizo a Chile desde Neuquén este domingo 22 de marzo: los motivos y dónde está ubicado

El domingo 22 de marzo, los cruces a Chile desde Neuquén comenzaron con algunas complicaciones. Según el parte emitido por Vialidad Nacional, debido a las condiciones climáticas se tomó la decisión de cerrar uno de los complejos fronterizos más concurridos.

En el comunicado emitido a las 8.20 por parte de la entidad nacional, se informó el cierre del Paso Pino Hachado. El mismo se encuentra «intransitable» debido a la «calzada con hielo y nieve en cotas altas».

Además, remarcaron que se trata de una zona con animales sueltos y con posible caída de piedras en el kilometro 48.

El próximo parte se conocerá a las 11. Allí se definirá si el paso permanece cerrado o dan la orden de apertura.

Tránsito complicado en Ruta 40: piden circular con precaución entre Villa La Angostura y la Ruta Provincial 65

Vialidad Nacional también informó que se reducirá por tramos la calzada en la «Ruta Nacional 40, entre el ingreso a la ciudad de Villa la Angostura y la Ruta Provincial 65, Villa Traful«.

El corte se debe a un evento deportivo que se dará entre las 9 y las 14.

«Se solicita a los usuarios transitar con extrema precaución en la zona y respetar las indicaciones del personal policial y de Gendarmería Nacional que asistirá el tránsito durante todo el evento», indicaron.