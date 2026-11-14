Cortés dio más plazo para regularizar autos de aplicaciones en Bariloche: qué requisitos exige el municipio

La regularización de los autos de aplicaciones en Bariloche está vigente desde fines de julio con una serie de requisitos para los vehículos y los conductores que deben cumplir para ajustarse a la normativa vigente y poder trabajar en el ejido municipal.

Las exigencias fueron plasmadas en la resolución 2459-I-2026 que reglamentó la ordenanza vinculada a las aplicaciones de viajes (que tuvo algunos puntos vetados) y se fusionan con las primeras premisas que el Ejecutivo había lanzado previamente por resolución de intendencia.

Uno de los puntos crea el Registro de Vehículos y Conductores de Plataformas Digitales (Revecopp), bajo la órbita de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte con exigencias de seguros, habilitaciones, licencia de categoría profesional para el transporte de pasajeros, entre otros requisitos.

El cumplimiento de la norma no es masivo y el municipio habitualmente detecta estas irregularidades, lo que motivó a choferes de taxis, remises y plataformas como pueden ser Uber, Didi o Cabify, a plantear las problemáticas al intendente Walter Cortés, que los recibió este viernes por la tarde y resolvió otogar mayor plazo para que cumplkan con la regularización. El tope fue fijado ahora en 15 días.

Según informó la Municipalidad, se generó un “espacio de diálogo” con los choferes, el intendente y la subsecretaria de Tránsito y Transporte, Eliana Garnica y su equipo, que “permitió escuchar las inquietudes de los trabajadores y analizar las distintas situaciones que atraviesa el sector”.

“Con una actitud abierta y comprensiva frente a los planteos recibidos, Cortés decidió otorgar una prórroga de 15 días para facilitar la regularización de quienes todavía no completaron los trámites exigidos, una medida que busca brindar mayores posibilidades de adecuación antes de intensificar las tareas de fiscalización”, indicó el municipio en un comunicado de prensa.

El intendente de Bariloche reglamentó a fines de julio la ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de movilidad urbana.

Se advirtió que una vez cumplidos los 15 días, es decir hacia fin de mes, la Municipalidad “reforzará los controles para verificar que tanto los vehículos como sus conductores cumplan con los requisitos establecidos, especialmente en materia de documentación, habilitaciones, antecedentes y licencias de conducir”.

Los choferes de taxis y remises cuyos vehículos ya están habilitados deben completar también el registro de conductores.

Entre los planteos de los choferesseñalaron que existen empresas de alquiler de vehículos que ofrecen unidades para prestar servicios mediante aplicaciones. El municipio prometió “profundizar las tareas de fiscalización para evitar irregularidades y asegurar el cumplimiento de la normativa”.

Requisitos para los choferes y vehículos

La resolución vigente establece que para la inscripción en el Revecopp, los conductores deberán tener domicilio real en Bariloche, acreditado con documentación fehaciente (domicilio del DNI, servicios a nombre del titular, contrato de alquiler registrado, etc.) con una antigüedad mínima de dos años.

También, deberá presentar licencia nacional de conducir categoría D1 o superior, certificados de antecedentes penales y de tránsito actualizados (no mayores a 6 meses).

En cuanto al vehículo, deberá tener una antigüedad máxima de 10 años (contados desde la fecha de fabricación), la que será verificada en la inscripción y en los controles periódicos.

La acreditación de titularidad registral o permiso de uso debidamente autorizado mediante cédula azul a nombre del conductor o de la empresa autorizada.

Además, de contar con la RTO vigente y revisión técnica obligatoria, condiciones de limpieza, higiene y seguridad del vehículo, seguro de responsabilidad civil para transporte oneroso (Res. SSN 615/19), seguro de accidentes personales del conductor y demás coberturas exigidas.