Burger King cambia de dueño en Argentina: Integra Capital de José Luis Manzano quedó al frente de la operación

La cadena de hamburguesas Burger King en Argentina pasará a manos de Integra Capital, el grupo empresario que preside José Luis Manzano. La operación amplía la presencia del empresario en el país y podría abrir una nueva etapa de negocios vinculados con la gastronomía y las estaciones de servicio Shell.

La firma mexicana Alsea confirmó este viernes la firma de un acuerdo para vender el negocio. Aunque no informó el nombre del comprador ni el precio, según publicó Infobae, fuentes del mercado identificaron a Integra Food & Hospitality– controlada por Integra Capital- como la empresa que concretó la adquisición. La operación comprende 107 locales.

La relación entre Burger King, Manzano y las estaciones Shell en Argentina

La compra tiene un antecedente directo en el negocio de los combustibles. En junio pasado, el fondo suizo Mercuria Energy Group adquirió 894 estaciones de servicio Shell en Argentina por 1.420 millones de dólares. Integra Capital mantiene una relación societaria con Mercuria y ambas participan en distintos negocios en el país.

Una de esas sociedades es Phoenix Global Resources, la petrolera que opera en Vaca Muerta. Además, Mercuria quedó vinculada con los activos locales de Shell, entre ellos la refinería de Dock Sud, que pasó a operar bajo el nombre de Signar Ener.

La operación también incluyó una planta de lubricantes en Buenos Aires, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque y dos terminales de combustibles en Santa Fe y Arroyo Seco.

Manzano es el principal referente de Integra Capital y conduce su estrategia de inversiones.

Con la adquisición de Burger King, Integra Capital incorpora el rubro de gastronomía a sus inversiones. El grupo tiene participación en energía, servicios públicos, minería, combustibles y medios de comunicación. Ahora, el negocio de los restaurantes quedará dentro de una división denominada Food & Hospitality.

Una de las posibilidades que plantea la operación es integrar los locales de Burger King a la red de estaciones Shell. Esto permitiría combinar la venta de combustibles con una oferta gastronómica en distintos puntos del país. Sin embargo, hasta el momento no se anunció un plan concreto ni se precisó qué estaciones podrían incorporar restaurantes de la cadena.

Por ahora, la operación de Burger King depende de autorizaciones regulatorias y de otras condiciones necesarias para completar el traspaso.

Burger King en Argentina: su llegada al país y la expansión de la cadena

Burger King es una de las principales cadenas de comida rápida del mundo y compite con McDonald’s en el mercado internacional. Tiene más de 17.000 locales distribuidos en más de 100 países. En Argentina comenzó a operar en 1989, cuando abrió su primer restaurante en el barrio porteño de Belgrano.

La marca también tuvo una expansión importante en el interior del país. En 2017 superó los 100 locales en Argentina, con presencia en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Tucumán y Chaco.

La llegada de Burger King al grupo empresario de Manzano también se produce en un contexto de mayor presencia de propuestas gastronómicas dentro de las estaciones de servicio. La posibilidad de sumar restaurantes a la red Shell podría ampliar esa competencia entre las empresas que comercializan combustibles en el país.