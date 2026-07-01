¿Cómo están las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro? El detalle de este miércoles 1 de julio con alertas por nieve y viento

La Patagonia cordillerana resiste un crudo frente invernal. Tras una noche complicada que obligó al bloqueo absoluto de conectores clave, Vialidad Nacional restableció la circulación en la Ruta Nacional 237, específicamente en el tramo que une Piedra del Águila con Collón Curá.

Sin embargo, el alivio es parcial: las autoridades exigen transitar con extrema precaución debido a sectores con hielo negro, baja temperatura y la presencia de animales sueltos sobre el pavimento. En el lugar, equipos viales operan a contrarreloj distribuyendo sal granular y riego con solución salina para evitar el congelamiento inmediato.

La situación en la Ruta Nacional 40 es mucho más inestable. Gendarmería Nacional activó cortes intermitentes debido a que varios vehículos de gran porte quedaron cruzados y obstruyen por completo el corredor a la altura del kilómetro 1956, en la zona de Puente el Foyel.

Personal de la Policía de Seguridad Vial de El Bolsón y efectivos de la Sección «Puente Villegas» despliegan un operativo de emergencia en el lugar para remover los camiones y liberar la calzada.

El mapa de transitabilidad: tramo por tramo en la cordillera de la Patagonia

El parte de transitabilidad de las primeras horas de este miércoles dibuja un mapa complejo para los conductores. La portación obligatoria de cadenas ya no es una sugerencia regulatoria, sino un requisito de supervivencia en las zonas altas.

Ruta 40 Sur (Siete Lagos): transitable con extrema precaución . Hay presencia de hielo pesado sobre el asfalto y los equipos barrenieve se encuentran operando en la zona.

transitable con . Hay presencia de hielo pesado sobre el asfalto y los equipos barrenieve se encuentran operando en la zona. San Martín de los Andes – Junín de los Andes: calzada húmeda con sectores con hielo. Un camión regador trabaja aplicando solución salina en los puntos críticos.

calzada húmeda con sectores con hielo. Un camión regador trabaja aplicando solución salina en los puntos críticos. Junín de los Andes – Cuesta de Mendaña – Rinconada – San Ignacio: tramos con hielo grueso. Equipos viales van en camino para iniciar tareas de despeje.

tramos con hielo grueso. Equipos viales van en camino para iniciar tareas de despeje. Ruta 40 (Auquinco – Pampa Tril – Naunauco): nevando con fuerte acumulación sobre la calzada. Camiones barrenieve de Vialidad Nacional trabajan de manera permanente. Cadenas obligatorias.

Doble alerta meteorológica: viento blanco y frío extremo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las complicaciones en la región del Comahue continuarán durante toda la jornada. La zona cordillerana de Neuquén mantiene vigente una doble alerta por viento y nieve que amenaza con empeorar el estado de los caminos.

El área cordillerana sufrirá el impacto de vientos del sector este con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h, acompañados de ráfagas feroces que pueden alcanzar los 90 km/h, lo que desatará el temido fenómeno de viento blanco en los sectores de alta montaña. En paralelo, se esperan nevadas de variada intensidad con acumulaciones estimadas de entre 10 y 15 centímetros, sin descartar lluvias y aguanieve en los valles de menor elevación.

Aunque la cordillera de Río Negro no se encuentra bajo alerta oficial, las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas serán igual de rigurosas.