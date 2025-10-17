Cómo obtener la constancia del CUIL de Anses de manera rápida y sencilla en octubre 2025

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que cualquier persona puede descargar e imprimir su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) desde cualquier computadora o teléfono celular ingresando al sitio web. Los detalles en esta nota.

Cómo obtener la constancia del CUIL de Anses en octubre 2025

En octubre 2025, la constancia del CUIL permite acceder a los programas y prestaciones de Anses como el cobro de Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo o jubilaciones y pensiones. Solo es necesario ingresar en www.anses.gov.ar y hacer clic en Constancia de CUIL.

El CUIL se genera automáticamente en el momento en que se emite el DNI por primera vez. En caso de no estar registrado, el titular debe acercarse a cualquier oficina de Anses, sin turno, con su documento para realizar la gestión.

El organismo recordó que la constancia descargada desde la web de Anses es gratuita y válida para cualquier trámite, no tiene vencimiento y no necesita tener firma ni sello.

Anses: los canales habilitados para hacer denuncias en octubre 2025

Paralelamente, la Anses recordó que en ningún caso solicita datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. En ese sentido, difundió los canales habilitados para hacer denuncias en octubre 2025:

A través de la web en Mi Anses > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de Anses más cercana.