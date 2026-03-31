Semana Santa 2026: qué se celebra cada día y el cronograma de misas del fin de semana largo

Este fin de semana se celebra la Semana Santa 2026 marcando así el inicio de abril. Su punto central será el Jueves Santo que cae el 2 de abril, fecha en la que Argentina también conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Semana Santa es uno de los momentos más relevantes del calendario cristiano. La misma está atravesada por rituales, peregrinaciones y otro tipo de encuentros. Mirá el cronograma día por día.

Semana Santa 2026: qué se celebra cada día

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. En este día se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén y es habitual que en las iglesias se bendigan ramas de olivo o palma que los fieles luego conservan como símbolo de protección.

Los tres días siguientes – Lunes, Martes y Miércoles Santo- funcionan como días de preparación. No hay rito tan masivo, pero la liturgia se repasan episodios previos a la pasión. Es una etapa introspectiva donde baja un poco el ritmo.

El Jueves Santo marca el inicio del llamado Triduo Pascual. Este año cae justo en el 2 de abril, Día de los Veteranos y Caídos de Malvinas. En el contexto de la Semana Santa, se conmemora la Última Cena, momento en el que Jesús comparte el pan y el vino con sus discípulos.

El Viernes Santo se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús. No se celebran misas tradicionales, sino liturgias especiales. Entre las prácticas más extendidas está el Vía Crucis, una representación del recorrido hacia la cruz. Es una jornada de recogimiento, donde predomina el silencio.

El Sábado Santo es un día de espera. La Iglesia permanece en vigilia hasta la noche, cuando se celebra la Vigilia Pascual, una ceremonia extensa que anticipa la resurrección.

Finalmente, el Domingo de Pascua celebra la resurrección de Jesús, eje central de la fe cristiana. Se retoman las misas habituales y también aparecen costumbres más populares, como los encuentros familiares y algunos gestos simbólicos.

Cronograma de misas por Semana Santa 2026

Si bien cada iglesia del país realiza sus propias actividades, la central se lleva a cabo en la Basílica de Luján, uno de los centros religiosos más importantes del país. El cronograma suele convocar a miles de personas tanto de la provincia de Buenos Aires como del interior.