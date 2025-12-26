Confirmaron la fecha de pago para municipales de Cipolletti: el aumento y el bono

La Municipalidad de Cipolletti informó que el martes 30 se realizará el depósito de los sueldos correspondientes al mes de diciembre 2025 para todos los trabajadores municipales. Los detalles.

Cipolletti deposita los sueldos municipales con aumento y bono

El anuncio fue realizado a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía y Hacienda, y alcanza a todas las entidades bancarias.

Desde el Ejecutivo municipal se detalló que los haberes incluirán una actualización salarial del 4,8 %, además del pago de un bono extraordinario por única vez de $120.000, conforme a lo acordado en la última paritaria celebrada el 15 de diciembre.

Para más información, se puede ingresar al sitio oficial: www.cipolletti.gob.ar.

Cipolletti ofrece descuentos por el pago anual anticipado de tasas 2026

Paralelamente, el Municipio de Cipolletti informó el cronograma del Pago Anticipado 2026 para las tasas municipales, con descuentos escalonados para quienes abonen en forma adelantada. El beneficio se aplica sobre la tasa pura y busca incentivar el cumplimiento temprano de las obligaciones.

El primer vencimiento será el 30 de enero de 2026 y ofrece un 15% de descuento en el pago de las tasas. La segunda fecha está prevista para el 27 de febrero, con una bonificación del 10%, mientras que el tercer vencimiento será el 31 de marzo, con un descuento del 5%.