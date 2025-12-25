Navidad, calor y río: cuáles son los balnearios habilitados en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro
Los diferentes municipios de la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro recordaron la importancia de bañarse en zonas habilitadas para evitar accidentes.
Cómo es usual en esta fecha por el calor y por los festejos de Navidad, los ríos Neuquén, Limay y Negro de la región del Alto Valle se llenan de familias. Por este motivo, los distintos municipios recordaron la importancia de bañarse solo en zonas habilitadas.
Cuáles son los balnearios habilitados en el Alto Valle
Para esta temporada de verano 2025-2026, los municipios han habilitado balnearios con servicio de guardavidas para garantizar la seguridad de todas las personas.
Es importante recordar que el río Negro y el río Limay tienen corrientes fuertes y remolinos, por lo que las distintas autoridades solicitaron extremar precauciones.
- Villa Regina:
Isla 58: es el balneario municipal. El servicio de guardavidas está activo, especialmente en los sectores de playa y cerca de la Escuela de Canotaje.
- Ingeniero Huergo
Fortín Lagunita: uno de los complejos más completos, cuenta con zona de acampe, parrillas y un cuerpo de guardavidas activo. En este caso se cobra una entrada para el mantenimiento del predio.
- General Roca
Balneario Municipal APYCAR: ubicado en la Isla Viterbori. Cuenta con el «piletón» (ideal para niños) y acceso al río en zonas delimitadas.
Isla 32: También cuenta con vigilancia en sectores específicos.
- Allen
Isla 16 (Balneario Municipal): ubicado en la margen norte del río Negro. El servicio de guardavidas comenzó en diciembre y cubre el sector habilitado
- Cipolletti
Isla Jordán: Se habilitó un sector de 400 metros lineales de costa (entre el Botero Municipal y el parador La Balsa). Cuenta con 9 guardavidas y 4 puestos de control.
- Neuquén capital:
los espacios habilitados figuran Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Valentina Brun de Duclot y Solalique. Además, están cubiertos sectores como Isla Verde, Isla 132 y la playa a la altura de la calle Linares.
- En Mainqué, Cervantes y Fernández Oro, aunque tienen zonas de recreación junto al río concurridas, no siempre cuentan con servicio de guardavidas por ello piden tomar precaución.
