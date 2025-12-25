Navidad, calor y río: cuáles son los balnearios habilitados en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Cómo es usual en esta fecha por el calor y por los festejos de Navidad, los ríos Neuquén, Limay y Negro de la región del Alto Valle se llenan de familias. Por este motivo, los distintos municipios recordaron la importancia de bañarse solo en zonas habilitadas.

Cuáles son los balnearios habilitados en el Alto Valle

Para esta temporada de verano 2025-2026, los municipios han habilitado balnearios con servicio de guardavidas para garantizar la seguridad de todas las personas.

Es importante recordar que el río Negro y el río Limay tienen corrientes fuertes y remolinos, por lo que las distintas autoridades solicitaron extremar precauciones.