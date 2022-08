Consejos para evitar estafas por WhatsApp y redes sociales

La aplicación de mensajería instantánea de Meta y Faro Digital, ONG dedicada al análisis, estudio y promoción de la ciudadanía en los territorios digitales, dieron inicio a una campaña educativa de seguridad en las aplicaciones de Meta. El objetivo de la iniciativa es compartir buenas prácticas que les permita a los usuarios estar protegidos y tener una experiencia segura en las redes sociales.

Se puede acceder a contenido explicativo en el Instagram de Faro Digital y también descargar una serie de guías de seguridad en la página de Ciudadanía Digital de Meta.

Recomendaciones para tener una mejor experiencia

– Usar contraseñas seguras y no las compartas con nadie. Es importante también que la contraseña tenga como mínimo ocho caracteres y sea una combinación de números, letras y caracteres especiales.

– Usar contraseñas distintas. No utilices la misma contraseña en cada una de tus cuentas. Evitar contraseñas fáciles como tu nombre o fecha de nacimiento.

– Activar la autenticación en dos pasos para mayor seguridad. Al hacerlo, se debe ingresar un código de seguridad cada vez que intentes acceder a tu cuenta en una computadora, un teléfono o un navegador nuevos.

– Usar las alertas de inicio de sesión. Las alertas envían notificaciones cuando alguien intenta acceder a tu cuenta desde un dispositivo nuevo o no reconocido. Al revisar la alerta de inicio de sesión, te asegurás de que la persona que intenta acceder no pueda entrar a tu cuenta.

– No abrir links desconocidos. Si recibís un enlace en el que se solicita acceso a tu página o cuenta, no accedas ni hagas clic. Si bien el enlace puede parecer que proceda de una app legítima, es una forma que tienen los estafadores de obtener acceso a tu cuenta.

– Usar la comprobación rápida de privacidad. Para mantener segura tu información y la de tu negocio, podés revisar quiénes van a ver tus publicaciones y la información de tu perfil, como el número de teléfono o dirección de correo electrónico. Además, se muestra la configuración de las apps en las que iniciaste sesión.

– Eliminar cuentas con las cuales no quieras interactuar. Eliminar de la lista de amigos y seguidores o bloqueá/restringí a las personas con las que no quieras tener conexión o te estén molestando. Cuando bloqueás a un usuario, se lo elimina automáticamente de la lista de amigos o de la lista de contactos y también se la bloquea para que ya no pueda contactarte, ver el contenido que publicás en tu perfil, etiquetarte, invitarte a eventos o grupos ni agregarte como amigo. El bloqueo es recíproco y, cuando bloqueás a una persona, no se lo notificamos.

“En los últimos tiempos, todos tenemos conocidos que han sido víctimas de algún tipo de estafa digital. Lo importante de este punto es empezar a comprender que realmente a todos nos puede pasar y que este tipo de estafas no quedan reducidas a poblaciones específicas», explicó Lucía Fainboim, directora de Educación en Faro Digital.

La campaña de Meta busca contribuir con la educación digital de las personas. Cuenta con programas para la promoción de la ciudadanía digital, con el fin de que los usuarios utilicen las herramientas a su disposición para navegar de forma segura, garantizado un equilibrio adecuado entre la seguridad, la libertad de expresión, la autenticidad y la privacidad.

Además, Meta estará lanzando un módulo de aprendizaje desde su programa «Soy Digital», organizado en 3 pilares: Internet 101, Seguridad y Bienestar Digital y Alfabetización Mediática, con el objetivo de compartir conocimientos completos que puedan responder a las distintas necesidades de los usuarios.