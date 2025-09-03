ESCUCHÁ RN RADIO
Corte de luz programado en la zona ribereña de Neuquén este jueves 4 de septiembre durante cinco horas

La cooperativa CALF informó la interrupción del servicio eléctrico para tareas de reparación.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en Neuquén. Foto: archivo/ilustrativa.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes programados este jueves 4 de septiembre en la zona ribereña de Neuquén. Las interrupciones del servicio eléctrico durarán hasta cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz este jueves 4 de septiembre: zonas afectadas en Neuquén

CALF detalló las zonas y los horarios de la interrupción del servicio eléctrico:

  • Isla 132 y zona aledaña a Linares, entre El Chocón y Boer/Costa de río Limay: corte entre 8:30 y 13 horas.

«Será para reparar instalaciones de Media tensión, realizar mantenimiento, cambio y reposición de elementos vandalizados», comunicaron.

Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también indicó un corte programado para este miércoles 3 de septiembre. El mismo será por remodelación y mantenimiento de instalaciones de Media Tensión.

Detalle del corte:

  • De 8.30 a 12: afectará zona aledaña a Chrestía entre Los Lirios y República de Italia, edificio Confluencia.
  • De 8.30 a 12.30: zona aledaña a Gatica y Forquera.

Temas

CALF

Cortes de luz

Neuquén

