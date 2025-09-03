Corte de luz programado en la zona ribereña de Neuquén este jueves 4 de septiembre durante cinco horas
La cooperativa CALF informó la interrupción del servicio eléctrico para tareas de reparación.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevos cortes programados este jueves 4 de septiembre en la zona ribereña de Neuquén. Las interrupciones del servicio eléctrico durarán hasta cinco horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz este jueves 4 de septiembre: zonas afectadas en Neuquén
CALF detalló las zonas y los horarios de la interrupción del servicio eléctrico:
- Isla 132 y zona aledaña a Linares, entre El Chocón y Boer/Costa de río Limay: corte entre 8:30 y 13 horas.
«Será para reparar instalaciones de Media tensión, realizar mantenimiento, cambio y reposición de elementos vandalizados», comunicaron.
Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas
CALF también indicó un corte programado para este miércoles 3 de septiembre. El mismo será por remodelación y mantenimiento de instalaciones de Media Tensión.
Detalle del corte:
- De 8.30 a 12: afectará zona aledaña a Chrestía entre Los Lirios y República de Italia, edificio Confluencia.
- De 8.30 a 12.30: zona aledaña a Gatica y Forquera.
Comentarios