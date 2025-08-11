Cortes de luz programados este martes en Fernández Oro y San Antonio Este: cuánto durarán
Las tareas forman parte de un plan para ampliar y mantener la red eléctrica en Fernández Oro y San Antonio Este.
Edersa informó que el próximo martes 12 de agosto se realizarán cortes programados de electricidad en las localidades de Fernández Oro y San Antonio Este, con el objetivo de conectar nuevos usuarios y realizar tareas de mantenimiento en redes de media tensión.
La distribuidora comunicó que el martes 12 de agosto, entre las 9:00 y las 12:00, se efectuará un corte programado en la zona de Fernández Oro, y entre las 10:00 y las 12:00 en San Antonio Este, para llevar adelante tareas de conexión de nuevos usuarios y mantenimiento en redes de media tensión.
Fernández Oro: zonas afectadas
El corte se efectuará entre las 9:00 y las 12:00, afectando el suministro eléctrico en los barrios:
- Aires de Francia.
- Brisas de Otoño.
San Antonio Este: zonas afectadas
En esta localidad, el corte se realizará de 10:00 a 12:00 y afectará el sector comprendido entre las calles:
- Pedro García a Perito Moreno.
- Luis Piedrabuena a Prefectura Naval Argentina.
- Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte.
Recomendaciones:
- Mantener desconectados los equipos electrónicos durante el corte para evitar daños.
- Preparar fuentes alternativas de iluminación y calefacción si fuese necesario.
- Consultar el estado del suministro a través de los canales oficiales de Edersa.
Para más información, los usuarios pueden comunicarse con Edersa llamando al 0810 222 9500 o ingresando a www.edersa.com.ar
