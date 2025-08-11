ESCUCHÁ RN RADIO
Cortes de luz programados este martes en Fernández Oro y San Antonio Este: cuánto durarán

Las tareas forman parte de un plan para ampliar y mantener la red eléctrica en Fernández Oro y San Antonio Este.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz en Fernández Oro y San Antonio Este.

Edersa informó que el próximo martes 12 de agosto se realizarán cortes programados de electricidad en las localidades de Fernández Oro y San Antonio Este, con el objetivo de conectar nuevos usuarios y realizar tareas de mantenimiento en redes de media tensión.

La distribuidora comunicó que el martes 12 de agosto, entre las 9:00 y las 12:00, se efectuará un corte programado en la zona de Fernández Oro, y entre las 10:00 y las 12:00 en San Antonio Este, para llevar adelante tareas de conexión de nuevos usuarios y mantenimiento en redes de media tensión.

Fernández Oro: zonas afectadas

El corte se efectuará entre las 9:00 y las 12:00, afectando el suministro eléctrico en los barrios:

  • Aires de Francia.
  • Brisas de Otoño.

San Antonio Este: zonas afectadas

En esta localidad, el corte se realizará de 10:00 a 12:00 y afectará el sector comprendido entre las calles:

  • Pedro García a Perito Moreno.
  • Luis Piedrabuena a Prefectura Naval Argentina.
  • Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte.

Recomendaciones:

  • Mantener desconectados los equipos electrónicos durante el corte para evitar daños.
  • Preparar fuentes alternativas de iluminación y calefacción si fuese necesario.
  • Consultar el estado del suministro a través de los canales oficiales de Edersa.

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con Edersa llamando al 0810 222 9500 o ingresando a www.edersa.com.ar


