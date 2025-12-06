Cruzar a Chile hoy: guía completa sobre pasos, horarios y documentación necesaria

Si tenés planeado cruzar la cordillera este sábado 6 de diciembre 2025, atención al parte oficial. Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas y los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro en la previa del fin de semana largo.

El dato clave:

Pino Hachado y Cardenal Samoré se encuentran habilitados y con circulación normal.

Si vas a salir a la ruta, chequeá el pronóstico:

En cordillera, Lagos y Zona Andina, inestable en montaña con algunas lluvias débiles. Se mantienen las condiciones en la semana. Períodos inestables durante el fin de semana. Precipitaciones débiles en cordillera la próxima semana. Días cálidos con vientos del oeste en la región.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, sábado 6 de diciembre 2025

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy , la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado Hoy Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada mojada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados y barro. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Zonas con animales sueltos. Posible

caída de piedras en el km 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Sectores poceados. Portación obligatoria de cadenas. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y lascondiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este viernes 5 de diciembre

Inestable en montaña con algunas lluvias débiles

Se mantienen las condiciones en la semana.

Períodos inestables durante el fin de semana. Precipitaciones débiles en cordillera la próxima semana. Días cálidos con vientos del oeste en la región.



Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, viernes 5 de diciembre

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: