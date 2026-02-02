Cruzar a Chile hoy: horarios y documentación necesaria para el lunes 2 de febrero de 2026

En el inicio del recambio de quincena y bajo condiciones meteorológicas estables en la zona cordillerana, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro hacia Chile operan con normalidad este lunes 2 de febrero 2026.

El paso Pino Hachado se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en su horario habitual de 9:00 a 18:00 para egreso y hasta las 19:00 para ingreso, mientras que el complejo Cardenal Samoré —punto clave para el turismo desde Villa La Angostura y Bariloche— mantiene un flujo intenso pero fluido de 8:00 a 18:00.

Por su parte, los cruces Mamuil Malal e Icalma permanecen transitables con precaución y portación obligatoria de cadenas, ante la alta demanda de viajeros que buscan retornar desde el territorio chileno tras el fin de semana.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 2 de febrero 2026?

Cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, lunes 2 de febrero 2026: la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado hoy (02/02/2026) Horario de atención Recomendaciones clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada. Sectores con

baches. Zonas con animales sueltos.

Posible caída de rocas en el KM48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada. Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. Con la temporada de verano en pleno, se debe considerar el tránsito diferencial que genera grandes movimientos.

Este LUNES 2 DE FEBRERO 2026, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

Descenso de las temperaturas en los próximos días, cálido.

Inestable con lluvias débiles.

Mejoran las condiciones en el norte neuquino.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, lunes 2 de febrero 2026

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria.