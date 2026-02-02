ESCUCHÁ RN RADIO
Cruzar a Chile hoy: horarios y documentación necesaria para el lunes 2 de febrero de 2026

Estado actualizado de las rutas hacia Chile hoy, en la primera semana de febrero 2026. Repasá acá sus condiciones este lunes 2 de febrero 2026, con toda la información oficial de Vialidad Nacional y el anticipo del pronóstico del tiempo para hoy en zona de frontera.

En el inicio del recambio de quincena y bajo condiciones meteorológicas estables en la zona cordillerana, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro hacia Chile operan con normalidad este lunes 2 de febrero 2026.

El paso Pino Hachado se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en su horario habitual de 9:00 a 18:00 para egreso y hasta las 19:00 para ingreso, mientras que el complejo Cardenal Samoré —punto clave para el turismo desde Villa La Angostura y Bariloche— mantiene un flujo intenso pero fluido de 8:00 a 18:00.

Por su parte, los cruces Mamuil Malal e Icalma permanecen transitables con precaución y portación obligatoria de cadenas, ante la alta demanda de viajeros que buscan retornar desde el territorio chileno tras el fin de semana.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, lunes 2 de febrero 2026?

Cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, lunes 2 de febrero 2026: la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado hoy (02/02/2026)Horario de atenciónRecomendaciones clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
Pino HachadoHABILITADO8 a 19 hs.Calzada despejada. Sectores con
baches. Zonas con animales sueltos.
Posible caída de rocas en el KM48.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. Con la temporada de verano en pleno, se debe considerar el tránsito diferencial que genera grandes movimientos.

Este LUNES 2 DE FEBRERO 2026, el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa:

  • Descenso de las temperaturas en los próximos días, cálido.
  • Inestable con lluvias débiles.
  • Mejoran las condiciones en el norte neuquino.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, lunes 2 de febrero 2026

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria.

CategoríaRequisito obligatorioDetalle de vehículo
IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en época invernal.

