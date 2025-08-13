Este 17 de agosto 2025 se celebra el Día del Niño. En ese contexto, Mercado Libre compartió las tendencias de búsqueda y compra de las familias argentinas. Según detalló la plataforma e-commerce, se registran aumentos significativos en las búsquedas y ventas de juegos y juguetes. Los detalles en esta nota.

Día del Niño 2025: los productos más elegidos en Mercado Libre

En la previa del Día del Niño, la categoría Juguetes y Juegos, la más demandada en esta fecha, registra un crecimiento del 32% en unidades vendidas con respecto al mismo período del año pasado. En paralelo, los bloques de construcción crecieron un 95%, los peluches 79% y los Juegos de mesa 63% frente al mismo período en 2024, detalló Mercado Libre.

La tendencia mundial de Labubu continúa firme y se mantiene en el top 5 de búsquedas en la plataforma desde principios de febrero, con más de 100 mil de búsquedas en el último mes. Los bloques magnéticos también son un producto estrella e impulsaron su categoría al primer lugar del ranking. La categoría Tecnología también registra crecimientos previo a esta fecha especial, impulsada por la venta de tablets y consolas de gaming, informó la plataforma e-commerce.

Día del Niño 2025: estos son los regalos más elegidos en Mercado Libre

En resumen, los cinco regalos más elegidos en Mercado Libre para este Día del Niño son:

Bloques de construcción

Muñecos de peluche

Juegos de mesa

Consolas y accesorios gamers

Bicicletas infantiles

Para obtener información de las promociones en Mercado Libre por el Día de la Niño, se puede acceder al siguiente link: mercadolibre.com.ar/ofertas/dia-del-nino