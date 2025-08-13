ESCUCHÁ RN RADIO
Día del Niño 2025: estos son los regalos más elegidos en Mercado Libre

En la previa del Día del Niño, Mercado Libre compartió las tendencias de búsqueda y compra en la plataforma. Los detalles en esta nota.

Redacción

Por Redacción

Día del Niño 2025.

Este 17 de agosto 2025 se celebra el Día del Niño. En ese contexto, Mercado Libre compartió las tendencias de búsqueda y compra de las familias argentinas. Según detalló la plataforma e-commerce, se registran aumentos significativos en las búsquedas y ventas de juegos y juguetes. Los detalles en esta nota.

Día del Niño 2025: los productos más elegidos en Mercado Libre

    En la previa del Día del Niño, la categoría Juguetes y Juegos, la más demandada en esta fecha, registra un crecimiento del 32% en unidades vendidas con respecto al mismo período del año pasado. En paralelo, los bloques de construcción crecieron un 95%, los peluches 79% y los Juegos de mesa 63% frente al mismo período en 2024, detalló Mercado Libre.

    La tendencia mundial de Labubu continúa firme y se mantiene en el top 5 de búsquedas en la plataforma desde principios de febrero, con más de 100 mil de búsquedas en el último mes. Los bloques magnéticos también son un producto estrella e impulsaron su categoría al primer lugar del ranking. La categoría Tecnología también registra crecimientos previo a esta fecha especial, impulsada por la venta de tablets y consolas de gaming, informó la plataforma e-commerce.

    En resumen, los cinco regalos más elegidos en Mercado Libre para este Día del Niño son:

    • Bloques de construcción
    • Muñecos de peluche
    • Juegos de mesa
    • Consolas y accesorios gamers
    • Bicicletas infantiles

    Para obtener información de las promociones en Mercado Libre por el Día de la Niño, se puede acceder al siguiente link: mercadolibre.com.ar/ofertas/dia-del-nino


    Temas

    Día del Niño

    Mercado Libre

