El Banco Central oficializó los feriados bancarios: habrá 96 horas sin venta de dólares luego de las elecciones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el cronograma de feriados bancarios para lo que resta de 2025, confirmando los días en que las entidades financieras no abrirán sus puertas al público y, por ende, no habrá actividad en el mercado de cambios.

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el calendario financiero contará con cuatro jornadas de inactividad, concentradas en noviembre y diciembre.

Según lo dispuesto en las comunicaciones C99321 y C100942, no habrá actividad bancaria:

viernes 21 de noviembre , por ser un día no laborable con fines turísticos.

, por ser un día no laborable con fines turísticos. lunes 24 de noviembre , en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. lunes 8 de diciembre , por el Día de la Inmaculada Concepción de Marí a.

, por el Día de la Inmaculada Concepción de Marí jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.

Durante estas jornadas, no habrá operaciones en los bancos ni en el mercado de cambios, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar cualquier trámite o necesidad de efectivo. Si bien los medios electrónicos como el home banking, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos seguirán operativos, las transacciones que requieran procesamiento manual se verán demoradas hasta el siguiente día hábil.

Feriados en noviembre 2025: cuándo será el próximo fin de semana largo

Según el calendario oficial de feriados nacional, el próximo fin de semana largo será por el Día de la Soberanía Nacional, que conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Este feriado recuerda la resistencia del pueblo argentino frente a la invasión anglo-francesa en el río Paraná, un hecho clave para la afirmación de la soberanía nacional.

Para este año, el Gobierno Nacional dispuso trasladar el feriado del jueves 20 al lunes 24 de noviembre, con el objetivo de fomentar el turismo interno. Además, se suma el viernes 21 de noviembre como día no laborable, lo que extenderá el descanso desde el viernes hasta el lunes inclusive.

En consecuencia, el fin de semana largo de noviembre 2025 irá del viernes 21 al lunes 24, ofreciendo cuatro días consecutivos de descanso en todo el país. Sin embargo, conviene recordar que el viernes no laborable no tiene el mismo carácter que un feriado: en ese caso, la decisión de trabajar o no depende de cada empleador.

Con información de Noticias Argentinas.