Con la sanción de la Ley 27.781 se modificó el Código Electoral Nacional y se introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación. De este modo, la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre 2025. Ante los cambios surgen dudas de cuándo me pueden anular el voto. En esta nota te dejamos los detalles.

Elecciones 2025: qué es la Boleta Única Papel (BUP)

De cara a las elecciones de octubre 2025, la Dirección Nacional Electoral detalló que la BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

La boleta está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.

El día de la elección el elector debe identificarse con su DNI en su mesa correspondiente. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP y un bolígrafo, y lo habilitará a ingresar a la cabina de sufragio.

El voto se realiza marcando con el bolígrafo los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos. Luego de seleccionar las opciones de preferencia, la boleta debe ser doblada siguiendo las instrucciones presentes en su dorso, e introducida en la urna.

Elecciones 2025: por qué me pueden anular el voto

La Dirección Nacional Electoral recordó entonces qué votos pueden ser nulos con el uso de la Boleta Única Papel (BUP) en las elecciones del 26 de octubre 2025. En ese sentido, son votos nulos aquellos emitidos mediante Boleta Única no oficializada. Además, son votos nulos aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada:

Con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría (la nulidad solo afecta a la categoría en la que se hubiese producido la repetición de opciones).

En la que se hubiese roto algunas de las partes (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura de la Boleta Única).

Con inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida).