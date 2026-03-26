Aumento de sueldo para empleadas domésticas: qué esperar en la paritaria de abril 2026

El cierre del primer trimestre de 2026 marca el inicio de una etapa decisiva para el bolsillo de miles de hogares argentinos. Luego de que se liquidara el último tramo del 3% acordado para el bimestre previo para empleadas domésticas, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) ya puso fecha en el horizonte para una nueva convocatoria de paritarias.

El objetivo central de esta mesa de diálogo que convoca a las empleadas domésticas, prevista para las primeras semanas de abril 2026, será definir un aumento de sueldo que logre neutralizar la aceleración de precios registrada en el comienzo del año.

Con un IPC de enero que rondó el 2,9% y una expectativa de ajuste mayor para los meses venideros, tanto los representantes gremiales como los empleadores buscan establecer un esquema de actualización que impida que las remuneraciones queden relegadas frente a la Canasta Básica Total.

Empleadas domésticas: próxima paritaria para definir el aumento de sueldo en abril 2026

La expectativa por la próxima paritaria crece a medida que se acerca el recambio de mes. Según fuentes vinculadas a la Secretaría de Trabajo, la negociación para determinar el nuevo aumento de sueldo se centrará en recomponer el poder adquisitivo tras un periodo de ajustes moderados.

En este encuentro, la Comisión evaluará no solo el arrastre inflacionario de febrero y marzo 2026, sino también el impacto de las subas en el transporte y los servicios públicos, factores que pesan fuertemente en la estructura de costos del personal de casas particulares.

Se especula con que la suba resultante de esta negociación sea superior al 3% total del tramo anterior, buscando una cifra de dos dígitos que se aplique sobre los haberes de abril 2026 y tenga impacto directo en los pagos de los primeros días de mayo 2026.

Cuánto cobran las empleadas domésticas con el sueldo de marzo 2026

Mientras se aguardan las novedades de la próxima paritaria, es fundamental que los empleadores cumplan con las escalas vigentes para el sueldo de marzo 2026. En este mes, el personal de la Quinta Categoría (tareas generales con retiro) debe percibir un básico de $410.773,52, mientras que el valor por hora se ubica en $3.348,37.

Estas cifras representan el piso legal sobre el cual se deben calcular los adicionales por antigüedad (1% anual) y el plus por zona desfavorable (30%) para quienes residen en la Patagonia. Al ser este el último valor homologado antes de la nueva negociación, funciona como la base de cálculo para el próximo aumento de sueldo que se discuta en la mesa de las empleadas domésticas.

Empleadas domésticas: bonos extraordinarios y adicionales vigentes en marzo 2026

Más allá del básico, la liquidación de este mes tiene una particularidad: el pago de los bonos extraordinarios. Este refuerzo no remunerativo, que se abona por única vez junto con el sueldo de marzo 2026, está segmentado según la carga horaria semanal:

$20.000 para jornadas de más de 16 horas.

para jornadas de más de 16 horas. $11.500 para quienes trabajan entre 12 y 16 horas.

para quienes trabajan entre 12 y 16 horas. $8.000 para menos de 12 horas semanales.

Este esquema de bonos extraordinarios actúa como un puente de alivio económico hasta que se formalice el nuevo aumento de sueldo en la próxima paritaria. Es importante destacar que, al ser sumas no remunerativas, no se computan para el cálculo de aportes ni aguinaldo, pero su pago es obligatorio y debe quedar asentado en el recibo de sueldo de las empleadas domésticas generado a través del portal de ARCA.