Guía ARCA 2026: cómo generar el recibo de sueldo para empleadas domésticas correctamente

Tras la disolución de AFIP y la puesta en marcha de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el procedimiento para emitir el recibo de sueldo de las empleadas domésticas presenta actualizaciones clave en su sistema de Clave Fiscal.

En marzo 2026, donde se deben integrar los nuevos básicos para empleadas domésticas homologados por la Resolución 2/2026 y el bono extraordinario no remunerativo, realizar el trámite de forma correcta no es solo una formalidad: es la única prueba documental válida ante la justicia laboral y el seguro de la ART.

Navegar la nueva plataforma requiere precisión para que los adicionales por zona desfavorable y los aportes previsionales impacten de forma automática, garantizando la cobertura de salud de la trabajadora de casa particular sin contratiempos.

Empleadas domésticas | El ingreso al Portal de Casas Particulares: qué cambió en 2026

Para iniciar el proceso, el empleador debe acceder al sitio oficial de ARCA con su CUIT y Clave Fiscal (nivel 2 o superior). Si bien el acceso parece similar al anterior, la arquitectura de la sección «Casas Particulares» ha sido optimizada para dispositivos móviles.

Una vez dentro, el primer paso es verificar que los datos de la relación laboral estén actualizados. El sistema ahora cruza información en tiempo real con la base de datos de identidad, por lo que cualquier cambio en la carga horaria o en la categoría (por ejemplo, el paso de limpieza a cuidado de personas) debe impactar antes de generar el recibo.

Es fundamental seleccionar el período «Marzo 2026» para que el algoritmo del portal aplique por defecto los nuevos topes salariales mínimos y no arrastre valores de febrero que podrían quedar desfasados.

Empleadas domésticas: cómo cargar el bono y los adicionales en el recibo digital de marzo 2026

La generación del recibo propiamente dicha ocurre tras el pago de los aportes (que vencieron el pasado 10 de marzo). Al momento de completar los campos de «Remuneración», el sistema de ARCA despliega opciones específicas para este período:

Sueldo Básico : debe coincidir con la escala de marzo 2026 (ej. $410.773,52 para tareas generales con retiro).

: debe coincidir con la escala de (ej. $410.773,52 para tareas generales con retiro). Antigüedad y Zona : estos ítems suelen calcularse automáticamente si la fecha de ingreso y el domicilio están bien cargados, pero se recomienda verificar manualmente que sumen el 1% anual y el 30% patagónico respectivamente.

: estos ítems suelen calcularse automáticamente si la fecha de ingreso y el domicilio están bien cargados, pero se recomienda verificar manualmente que sumen el 1% anual y el 30% patagónico respectivamente. Bono No Remunerativo: este es el campo crítico de marzo 2026. Se debe ingresar en la sección de «Otros conceptos» o «Sumas no remunerativas«, seleccionando el monto de $8.000, $11.500 o $20.000 según la jornada semanal. Al ser no remunerativo, el sistema no le aplicará descuentos de obra social ni jubilación.

Empleadas domésticas: firma, entrega y validez legal del comprobante

Una vez generado el PDF, el sistema permite la descarga inmediata. La normativa de la Ley 26.844 y las actualizaciones de la reciente Reforma Laboral hacen hincapié en la transparencia de la entrega. El empleador debe imprimir dos copias del recibo: una para su archivo personal y otra para la trabajadora.

Ambas partes deben firmar los dos ejemplares. Para el empleador, la firma de la trabajadora es la constancia de que los haberes fueron percibidos y que no existen reclamos pendientes por ese período.

Para la trabajadora, el recibo es el documento que le permite realizar trámites ante su Obra Social, solicitar créditos o demostrar ingresos. En 2026, la digitalización permite que el envío del comprobante también se realice por canales electrónicos certificados, pero la firma ológrafa sigue siendo la recomendación de los expertos legales para evitar nulidades en caso de litigio.