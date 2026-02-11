Cómo se liquidan las sumas fijas para empleados de comercio en febrero 2026: guía completa

El calendario de pagos de febrero 2026 marca una instancia decisiva para los empleados de comercio encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Tras el acuerdo alcanzado por la FAECyS y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA), los salarios de este mes no presentan variaciones porcentuales en el básico, pero se ven apuntalados por la continuidad de un esquema de sumas fijas.

Este mecanismo de «puente salarial» para empleados de comercio busca sostener el poder adquisitivo frente a la dinámica inflacionaria antes de la revisión paritaria prevista para el próximo mes de marzo 2026.

Cronograma 2026 para empleados de comercio: el camino de las sumas fijas hasta abril

El esquema de recomposición vigente establece una entrega escalonada de montos no remunerativos que se repetirá durante el primer trimestre del año. Para febrero 2026, el recibo de sueldo debe reflejar la acreditación de $100.000 adicionales, desglosados de la siguiente manera:

Suma fija de $40.000 : correspondiente a la prórroga de acuerdos previos.

: correspondiente a la prórroga de acuerdos previos. Suma fija de $60.000: establecida como refuerzo de recomposición salarial.

Este mismo esquema se replicará en marzo 2026. La novedad llegará en abril, mes en el que ambas sumas (el total de $100.000) dejarán de ser conceptos extra para incorporarse de manera definitiva a las escalas de los salarios básicos de cada categoría.

El plus por antigüedad para empleados de comercio: ¿cómo se calcula sobre los bonos?

Un detalle fundamental para que los trabajadores verifiquen en sus liquidaciones es que estas sumas, pese a ser inicialmente «no remunerativas», actúan como base de cálculo para adicionales clave. Según el acuerdo homologado, se debe sumar el 1% por cada año trabajado en concepto de antigüedad.

Este porcentaje no solo se aplica al sueldo básico tradicional, sino también a los $100.000 de las sumas fijas. Además, estos montos tienen incidencia directa en el cálculo del presentismo (Art. 40 CCT 130/75), las horas extras, el aguinaldo (SAC) y las vacaciones, garantizando que el refuerzo impacte en toda la estructura del ingreso mensual.