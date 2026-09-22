Presupuesto 2027: cuánto recibirá Acompañamiento Social y por qué Volver al Trabajo quedó afuera
El Ministerio de Capital Humano aseguró partidas en el Presupuesto 2027 para financiar Acompañamiento Social, mientras que Volver al Trabajo quedó excluido definitivamente. Conocé los fondos asignados y el alcance para los ex Potenciar Trabajo.
En el marco de la planificación financiera enviada al Congreso de la Nación, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ratificó el rumbo de la asistencia sociolaboral de Volver al Trabajo que diseñó el Ministerio de Capital Humano.
Las planillas oficiales garantizaron partidas por más de $187.000 millones para sostener la cobertura del programa Acompañamiento Social, proyectando alcanzar a unos 200.000 beneficiarios durante el próximo ejercicio.
En contrapartida, la iniciativa no asignó crédito fiscal para el esquema de transferencias directas de Volver al Trabajo, consolidando en el terreno presupuestario lo que ya había quedado firme en la Justicia federal: la extinción definitiva de los pagos mensuales para los titulares de ese segmento del extinto Potenciar Trabajo.
Partidas del Presupuesto 2027: Capital Humano asegura fondos para Acompañamiento Social
Bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el programa Acompañamiento Social se posiciona como una de las principales herramientas de contención directa para los sectores en extrema vulnerabilidad:
- Asignación presupuestaria: el proyecto de ley reserva $187.200 millones para el ejercicio 2027, lo que representa cerca del 4,6% del presupuesto total destinado a la función de Promoción y Asistencia Social del Estado nacional.
- Universo de cobertura: las proyecciones oficiales estiman atender a una nómina estable de 200.000 titulares en todo el país.
- Marco normativo y prórroga: la continuidad del beneficio se apoya en la Resolución 90/2026, medida que extendió formalmente la vigencia de la prestación hasta abril 2028 sujeta a la disponibilidad de recursos, condición que queda respaldada con la inclusión de este crédito en la ley de leyes.
- Monto mensual: los beneficiarios continuarán percibiendo la ayuda fija de $78.000, depositada a través de las cuentas bancarias de ANSES.
- Padrón cerrado: la cartera nacional ratificó que no existen nuevas convocatorias de inscripción, ni se admiten traslados administrativos desde otros planes sociales.
Por qué Volver al Trabajo quedó sin financiamiento en el Ministerio de Capital Humano para 2027
La ausencia de partidas para Volver al Trabajo en el Presupuesto 2027 responde al vencimiento del plazo administrativo, fijado en su decreto de creación y a la resolución del litigio en los tribunales:
- Plazo de vigencia agotado: a diferencia de la asistencia asistencial pura, esta línea sociolaboral fue creada con un límite estricto de 24 meses de transferencias dinerarias, período que la administración central consideró concluido en 2026.
- Revés judicial definitivo: tras la cautelar inicial que había ordenado a ANSES reanudar temporalmente las liquidaciones de $78.000, la Cámara Federal de San Martín revocó el amparo. Posteriormente, el rechazo al recurso extraordinario para acudir ante la Corte Suprema dejó firme la facultad estatal de no renovar los pagos.
- Reemplazo por trayectos formativos: la política pública, orientada a los extitulares en edad laboral, continuará canalizándose mediante el esquema de capacitaciones gratuitas articuladas con el sector privado y vouchers educativos, sin la contraprestación de un subsidio económico mensual.
Quiénes siguen cobrando Acompañamiento Social y cómo consultar el padrón en ANSES
El programa Acompañamiento Social focaliza sus recursos, de manera exclusiva, en hogares con altos índices de exclusión que pertenecían al antiguo Potenciar Trabajo:
- Población alcanzada: personas de 50 años o más y madres a cargo de cuatro o más hijos menores de 18 años.
- Ejes de intervención: prioriza el acompañamiento familiar, los controles integrales de salud y el cumplimiento de la trayectoria escolar de los menores convivientes.
- Canales de autogestión: para verificar la regularidad en el padrón activo y las fechas de depósito, los titulares pueden consultar la plataforma digital oficial
anses.gob.aro ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la aplicación Mi ANSES dentro del menú «Mis Cobros».
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