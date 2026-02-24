Feriados de marzo 2026: ¿se viene un nuevo fin de semana extra largo?

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 y la rutina laboral plenamente instalada, marzo 2026 se presenta como el mes de la transición. Sin embargo, el esquema de feriados nacionales ofrece un respiro estratégico antes de la llegada de la Semana Santa.

Este año, la disposición de las fechas conmemorativas permitirá configurar un fin de semana XL de cuatro días, consolidando a marzo 2026 como una ventana ideal para las escapadas de media distancia y el turismo regional en todo el territorio argentino.

El calendario de marzo 2026: fechas confirmadas y fin de semana XL

El cronograma oficial del Ministerio del Interior y la Secretaría de Turismo establece que el próximo descanso extendido tendrá lugar en la cuarta semana del mes. El esquema queda conformado de la siguiente manera:

Sábado 21 de marzo: inicio del descanso.

Domingo 22 de marzo: descanso dominical.

Lunes 23 de marzo : feriado con fines turísticos (establecido por el Poder Ejecutivo).

: con fines turísticos (establecido por el Poder Ejecutivo). Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Feriado inamovible).

Esta combinación garantiza un periodo de desconexión que va desde el sábado hasta el martes inclusive, permitiendo que la actividad se retome recién el miércoles 25.

Feriados de marzo 2026: ¿es feriado o día no laborable el lunes 23 de marzo 2026?

Existe una distinción legal fundamental que tanto empleadores como trabajadores deben tener en cuenta para el lunes previo al Día de la Memoria. Según la normativa vigente, el lunes 23 de marzo 2026 ha sido declarado como feriado con fines turísticos.

A diferencia de los «días no laborables» (donde la licencia queda a potestad del empleador), los feriados con fines turísticos tienen el mismo régimen legal que los feriados nacionales. Esto implica que el descanso es obligatorio y, en caso de ser trabajado, la jornada debe abonarse con un recargo del 100% (pago doble), conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.

Significado del 24 de marzo: Memoria y Reflexión

Más allá del impacto turístico, el martes 24 de marzo 2026 se mantiene como una de las fechas más trascendentales del calendario civil argentino. Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, la jornada está catalogada como un feriado inamovible.

Esto significa que, por ley, su fecha no puede ser trasladada ni modificada, con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático. En todas las provincias se esperan las habituales movilizaciones y actos conmemorativos que caracterizan a esta jornada de memoria activa.