Becas Progresar octubre 2026: cómo confirmar la liquidación en la Certificación Negativa de ANSES

A través de la plataforma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, habilitó dos mecanismos digitales para constatar si un titular tiene asignada la liquidación de las Becas Progresar durante octubre 2026.

El programa de ANSES, que liquida sus montos a mes vencido, la consulta requiere aplicar un criterio temporal específico dentro de la Certificación Negativa para evitar falsos rechazos, al tiempo que se mantiene abierta la última ventana administrativa para apelar las postulaciones desestimadas en la segunda convocatoria del año.

Certificación Negativa ANSES: el truco del mes vencido para consultar las Becas Progresar

Para confirmar si el organismo previsional emitirá una orden de pago en octubre 2026, los postulantes deben utilizar el módulo público de Certificación Negativa de ANSES, siguiendo una regla técnica indispensable:

Consulta a mes vencido : dado que el beneficio de octubre 2026 remunera el ciclo devengado anterior, el estudiante debe colocar obligatoriamente «09/2026» tanto en el campo de período inicial como en el de período final.

: dado que el beneficio de remunera el ciclo devengado anterior, el estudiante debe colocar obligatoriamente «09/2026» tanto en el campo de período inicial como en el de período final. Ingreso con CUIL : el trámite no exige clave fiscal ni traslados a dependencias, resolviéndose únicamente con el número de CUIL y el código de seguridad en pantalla.

: el trámite no exige clave fiscal ni traslados a dependencias, resolviéndose únicamente con el número de y el código de seguridad en pantalla. La señal de cobro confirmado : si el comprobante digital arroja una leyenda en color rojo sobre la línea correspondiente a Progresar , significa que ANSES ya registró la liquidación presupuestaria a favor del alumno para el mes entrante.

: si el comprobante digital arroja una leyenda en color rojo sobre la línea correspondiente a , significa que ya registró la liquidación presupuestaria a favor del alumno para el mes entrante. Cronograma en definición: las fechas exactas de acreditación bancaria, por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), se darán a conocer durante los primeros días hábiles de octubre 2026.

Paso a paso en Mi ANSES: cómo revisar el estado de liquidación y los reclamos en Capital Humano

Además de la certificación pública, los estudiantes disponen de un canal personalizado para auditar sus haberes educativos:

Ingreso digital: entrar al sitio web oficial anses.gob.ar o abrir la aplicación móvil Mi ANSES, validando la identidad con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Atención virtual: seleccionar la opción «Atención Virtual» y presionar sobre el botón «Iniciar consulta«. Consulta rápida: dirigirse al menú de «Consultas rápidas» y marcar «Estado de tu liquidación de Progresar» para constatar los importes devengados, las retenciones y la entidad bancaria asignada. Plazo límite para reclamos académicos: aquellos alumnos cuya postulación fue rechazada por el Ministerio de Capital Humano tienen tiempo hasta el viernes 9 de octubre 2026 para ingresar a la plataforma con usuario de Mi Argentina, corregir su declaración jurada y solicitar que su establecimiento educativo certifique la regularidad académica.

Mi ANSES: cuáles son las consultas digitales que podés hacer y cómo hacerlas