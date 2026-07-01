«Viento blanco y nieve»: cerró un paso clave para cruzar de Neuquén a Chile por el fuerte temporal de este miércoles

La cordillera no da tregua al inicio del mes. Vialidad Nacional confirmó el cierre total del Paso Internacional Pino Hachado debido a un severo frente climático que tornó el corredor completamente intransitable. Las barreras se mantendrán bajas por tiempo indeterminado para prevenir siniestros viales ante el riesgo extremo que presenta la traza.

El primer reporte oficial de este miércoles, emitido a las 08:00 hs, encendió las alarmas de los viajeros que planeaban cruzar la frontera. El organismo detalló que el asfalto sufrió el impacto directo de las bajas temperaturas, registrando una peligrosa capa de hielo y acumulación de nieve en las zonas más elevadas. ¿Qué pasa con Cardenal Samoré?

Mirá el estado de los pasos fronterizos en el Mapa Turístico de Diario Río Negro y sus alternativas.

Viento blanco y desprendimientos: el combo que bloquea la frontera

Las cuadrillas operativas y la maquinaria pesada se encuentran desplegadas en el sector, pero las tareas de despeje se ven seriamente demoradas por las inclemencias meteorológicas. Vialidad Nacional lanzó tres alertas críticas para quienes se dirigen hacia el norte cordillerano:

Viento blanco: las ráfagas intensas levantan la nieve suelta y reducen la visibilidad en los puntos más altos a niveles mínimos.

las ráfagas intensas levantan la nieve suelta y reducen la visibilidad en los puntos más altos a niveles mínimos. Riesgo de derrumbes: se detectó la posible caída de piedras en el kilómetro 48 de la ruta de acceso, un sector bajo monitoreo constante.

se detectó la de la ruta de acceso, un sector bajo monitoreo constante. Fauna en la calzada: reportaron una alta presencia de animales sueltos sobre el pavimento, que buscan el calor del asfalto ante el frío extremo.

«Extrema precaución»: el Paso Cardenal Samoré está habilitado pero bajo la amenaza del viento fuerte

El Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos este miércoles 1 de julio, según confirmó el reporte oficial de las 08:50 hs emitido por Vialidad Nacional. Pese a que las barreras permanecen levantadas, las autoridades fronterizas exigen transitar con extrema precaución debido a un escenario climático sumamente hostil en la alta montaña.

Las condiciones en la ruta exigen máxima concentración al volante debido a la drástica reducción de la adherencia en el asfalto. Las cuadrillas operativas detallaron los principales factores de riesgo que enfrentarán los conductores:

Hielo y nieve volada: la calzada registra sectores congelados y acumulación mínima de nieve en diversos tramos.

la calzada registra sectores congelados y acumulación mínima de nieve en diversos tramos. Clima severo: se registran bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento en las zonas más elevadas del corredor.

se registran y en las zonas más elevadas del corredor. Restricciones de manejo: está terminantemente prohibido realizar maniobras de sobrepaso y se debe aumentar estrictamente la distancia de frenado.

Para garantizar la transitabilidad y el despeje de las vías, el personal de Vialidad Nacional se encuentra operando de manera activa en el sector. Ante la inestabilidad del tiempo y la presencia de escarcha, la portación obligatoria de cadenas es un requisito ineludible para trasponer el control aduanero.

Antes de salir: planificá tu viaje con nuestro mapa interactivo

Si estás por salir a la ruta, recordá que podés consultar el Mapa Interactivo de Viajes y Turismo de Diario RÍO NEGRO. Diseñado especialmente para llevar en el celular, esta plataforma te ofrece el estado de los pasos fronterizos en tiempo real, información geolocalizada y las mejores recomendaciones de destinos, miradores y actividades para disfrutar en el camino. Una herramienta clave de servicio e inspiración para que tu próxima aventura por la Patagonia sea segura y completa. Hacé clic acá para ingresar al mapa y planificar tu recorrido.