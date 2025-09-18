Historia laboral en Anses: cómo consultar los aportes registrados en septiembre 2025

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que en septiembre 2025 todas las personas pueden, de manera rápida y sencilla, acceder al detalle de los aportes registrados a lo largo de toda su historia laboral. Los detalles en esta nota.

Cómo consultar la historia laboral de Anses en septiembre 2025

La Anses recordó que es posible consultar la historia laboral en septiembre 2025. El trámite, que será útil al momento de solicitar la jubilación, se puede realizar sin necesidad de acercarse a una oficina.

En ese sentido, los interesados deben ingresar a www.anses.gob.ar, apartado Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, e ir a la sección Trabajo, Consultar Historia Laboral. Esta gestión también puede llevarse a cabo a través de la app Mi Anses.

«La Historia Laboral permite que los trabajadores en relación de dependencia cuenten con el detalle de sus aportes por las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores, mientras que trabajadores autónomos y monotributistas visualizan los períodos registrados», explicó el organismo en su página web.

Se puede descargar e imprimir fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma de personal de Anses, explicó el Gobierno Nacional.

Cómo designar a un apoderado ante la Anses en septiembre 2025

Paralelamente, la Anses recordó que los jubilados y pensionados pueden designar a un apoderado en septiembre 2025. Para ello, es necesario que sus datos y los de su grupo familiar estén registrados y actualizados en Mi Anses, para luego solicitar un turno y concurrir con DNI y la documentación correspondiente a la oficina más cercana al domicilio. Si el designado es un familiar, no es necesario el turno previo, explicó el organismo previsional.