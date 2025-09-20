Información actualizada sobre cruces a Chile: estado y precauciones el 20 de septiembre 2025

¿Vas a viajar a Chile este sábado 20 de septiembre 2025? ¡Atención! Se esperan precipitaciones esta semana en la cordillera que podrían complicar el tránsito en los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro. Antes de salir, es clave que revises el estado de las rutas para evitar demoras en la previa al inicio de la primavera.

Con estas recomendaciones para iniciar la semana, repasamos a continuación el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, el pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este sábado 20 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este sábado 20 de septiembre 2025?

Consultá a continuación el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este sábado 20 de septiembre 2025. Acá encontrás la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado: sábado 20 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

Horario de egreso: de 8 a 19.

Horario de ingreso: de 8 a 20.

Sectores con hielo y equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: sábado 20 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

Horario de egreso: de 8 a 19.

Horario de ingreso: 8 a 17.

Probable formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: sábado 20 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de ingreso y egreso: de 9 a 20.

Dos horarios de barcaza.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): sábado 20 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

Horario de ingreso y egreso: de 8 a 20.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: sábado 20 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

Horario de egreso: de 8 a 18.

Horario de ingreso: de 8 a 20.

Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores.

Personal y equipos operando. Pronóstico de bajas temperaturas.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: sábado 20 de septiembre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este sábado 20 de septiembre 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este viernes 19 de septiembre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Mínimas bajo cero al comienzo de la semana, con temperaturas en aumento.

Cielo mayormente cubierto, con anticipo de precipitaciones durante la semana.

Lluvias débiles y posibles tormentas a partir del miércoles.

Pueden registrarse algunas nevadas débiles al inicio de la primavera.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: sábado 20 de septiembre 2025

Si circulás este sábado 20 de septiembre 2025 por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Las autoridades de Vialidad Nacional advierten este sábado 20 de septiembre 2025: