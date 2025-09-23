Información actualizada sobre cruces a Chile: estado y precauciones el 23 de septiembre 2025

Si planeas viajar a Chile este martes 23 de septiembre 2025, es crucial que revises el estado de los pasos fronterizos que cruzan desde las provincias de Neuquén y Río Negro. Las condiciones climáticas adversas afectan hoy la circulación en la cordillera, por lo que te recomendamos estar atento a los comunicados oficiales para evitar demoras o inconvenientes en tu trayecto.

Con estas recomendaciones para comenzar la semana, repasamos a continuación el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, el pronóstico del tiempo, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este martes 23 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este martes 23 de septiembre 2025?

Repasamos a continuación el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este martes 23 de septiembre 2025: acá encontrás la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

Paso Pino Hachado: martes 23 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, desde las 9:30.

en horario normal, desde las 9:30. Sectores con hielo, equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: martes 23 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 19.

Horario de ingreso: 8 a 17.

Cinta asfáltica mojada por agua nieve, probable formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: martes 23 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de ingreso y egreso: de 9 20.

Baja adherencia por lluvia.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): martes 23 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de ingreso y egreso: de 8 a 20.

Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: martes 23 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 18.

Horario de ingreso: de 8 a 20.

Calzada mojada por lluvia, pronóstico de nieve ligera.

Posible formación de hielo en sectores.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: martes 23 de septiembre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este martes 23 de septiembre 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este martes 23 de septiembre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Inestable y frío.

Ascenso de la temperatura hacia el miércoles, en todo el norte de la Patagonia.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: martes 23 de septiembre 2025

Si este martes 23 de septiembre 2025 cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Las autoridades de Vialidad Nacional advierten este martes 23 de septiembre 2025: