Por nieve, hielo y viento blanco, cerrado Pino Hachado por segundo día consecutivo

Este lunes 22 de septiembre, en el inicio de la jornada está cerrado el paso Pino Hachado, uno de los cruces a Chile ubicado en Neuquén. Vialidad nacional indicó que es por hielo, nieve y viento blanco. Ayer, en el comienzo de la primavera también estuvo intransitable.

Pasos a Chile: cómo está Pino Hachado este lunes 22 de septiembre

Según informó el organismo nacional, en el cruce fronterizo hay «calzada con hielo y nieve» y viento blanco. Señaló que hay equipos operando.

Se trata del segundo día consecutivo que el cruce internacional está inhabilitado. Hoy a las 9 habrá un nuevo reporte.

El pronóstico en Las Lajas, la localidad cercana al cruce Pino Hachado

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Las Lajas, en la localidad cercana al paso fronterizo de Chile se prevé esta jornada una mínima de -1°C y una máxima de 15°.

Se esperan una jornada mayormente nublada y vientos de hasta 31 km/h.