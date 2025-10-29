Alivio para jubilados: por qué la Justicia obliga al PAMI a volver a cubrir todos los medicamentos

El juez Pablo Oscar Quirós, a cargo del Juzgado Federal de Mendoza N° 2, ordenó al PAMI restituir la cobertura del 100% de los medicamentos a sus afiliados en todo el país. La medida cautelar suspende los efectos de las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024, que habían establecido nuevos requisitos para acceder a la cobertura plena. Los detalles en esta nota.

La Justicia ordenó al PAMI restituir la cobertura del 100% en medicamentos

La decisión judicial contra PAMI tiene alcance nacional, según confirmaron fuentes judiciales a distintos medios nacionales, y obliga a la obra social de los jubilados y pensionados a volver al esquema de entrega de remedios vigente antes de dichas normas.

Las resoluciones ahora cuestionadas limitaban la cobertura total de medicamentos a los afiliados que tramitaran un subsidio por razones sociales, el cual debía ser evaluado y aprobado por el organismo. Con la nueva cautelar, el PAMI deberá otorgar nuevamente el beneficio del 100% de cobertura a todos los jubilados que necesiten los fármacos incluidos en su vademécum.

La medida fue dictada tras un reclamo colectivo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que cuestionó las modificaciones implementadas por el PAMI durante 2024. El juez Quirós resolvió hacer lugar al pedido y suspender la aplicación de las resoluciones hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Desde el organismo confirmaron que la resolución aún no está firme, ya que el PAMI presentó su apelación ante la Justicia Federal. Hasta que se defina la situación, el fallo ordena mantener la cobertura total y dejar sin efecto los requisitos adicionales que habían sido introducidos.

Mientras esté vigente la medida judicial, todos los afiliados del PAMI podrán acceder nuevamente a la cobertura del 100% en medicamentos para enfermedades crónicas y agudas, sin necesidad de tramitar subsidios adicionales. La resolución representa un alivio para millones de jubilados que habían visto restringido su acceso a los remedios durante los últimos meses.

Con información de Ámbito y La Nación