Becas Progresar ANSES septiembre 2026: quiénes cobran desde este viernes y el calendario por DNI

En el marco del esquema de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de acreditaciones bancarias correspondiente a las Becas Progresar para septiembre 2026.

El calendario de pagos de Becas Progresar se activa formalmente este viernes 11 de septiembre 2026, y se extenderá durante cinco jornadas hábiles ordenadas según el Documento Nacional de Identidad (DNI), con acreditaciones anticipadas para quienes perciben el beneficio a través de billeteras virtuales.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano concluye este viernes la segunda y última ventana de inscripción del ciclo lectivo para los niveles superiores y la carrera de enfermería.

Calendario de pagos Becas Progresar ANSES: fechas de cobro por DNI en septiembre 2026

El cronograma de transferencias de las Becas Progresar, que ejecuta ANSES, se distribuye agrupando dos terminaciones de documento por día hábil:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 11 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 14 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 15 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 16 de septiembre 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 17 de septiembre 2026.

Desde el sector previsional, señalaron que aquellos estudiantes que tienen declarada como vía de cobro una cuenta en billeteras virtuales autorizadas (como Mercado Pago) pueden registrar la acreditación de los fondos con hasta 24 horas de antelación respecto de la fecha fijada en el esquema oficial de ANSES.

Montos Becas Progresar: retención del 20% ANSES y cobro directo

El importe base de las Becas Progresar, fijado por el Ministerio de Capital Humano, se ubica en $35.000 mensuales, aunque la suma en mano varía de acuerdo a la línea educativa y la regularidad del becario:

Esquema con retención del 20% : aplica a los estudiantes del tramo Obligatorio (primaria y secundaria) y a los ingresantes del nivel Superior. En estos casos, ANSES deposita de manera directa $28.000 y retiene preventivamente $7.000, monto acumulado que se libera tras presentar la certificación de alumno regular al cierre del ciclo.

: aplica a los estudiantes del tramo Obligatorio (primaria y secundaria) y a los ingresantes del nivel Superior. En estos casos, deposita de manera directa $28.000 y retiene preventivamente $7.000, monto acumulado que se libera tras presentar la certificación de alumno regular al cierre del ciclo. Estudiantes avanzados (100% de cobro) : los alumnos regulares avanzados de carreras universitarias y terciarias perciben la asignación íntegra de $35.000 sin descuentos.

: los alumnos regulares avanzados de carreras universitarias y terciarias perciben la asignación íntegra de $35.000 sin descuentos. Altas recientes y retroactivos: quienes recibieron la aprobación de su solicitud, durante las auditorías de las últimas semanas, podrán percibir un importe superior en su cuenta, derivado de la liquidación acumulada de las cuotas devengadas desde el inicio de la postulación.

Último día de inscripción para Becas Progresar Superior y Enfermería en Mi Argentina

En paralelo al inicio de los pagos, este viernes 11 de septiembre 2026 vencía de forma improrrogable la segunda convocatoria de Becas Progresar para los tramos terciario, universitario y el programa especial de Enfermería.

Para completar la postulación en la web oficial progresar.educacion.gob.ar , los aspirantes deben ingresar con sus credenciales de Mi Argentina y verificar las siguientes condiciones:

Tope de ingresos : el ingreso total individual y del grupo familiar conviviente no debe superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

: el ingreso total individual y del grupo familiar conviviente no debe superar el equivalente a tres . Parámetros etarios en Superior : tener entre 17 y 24 años para estudiantes ingresantes y hasta 30 años para avanzados (sin tope de edad para personas con discapacidad, personas trans o integrantes de pueblos originarios).

: tener entre 17 y 24 años para estudiantes ingresantes y hasta 30 años para avanzados (sin tope de edad para personas con discapacidad, personas trans o integrantes de pueblos originarios). Línea Enfermería: cursar en instituciones públicas o privadas avaladas por el PRONAFE; el reglamento oficial no impone límite de edad, aunque se recomienda verificar los datos en el sistema para evitar inconsistencias en la validación digital.

Para corroborar la sucursal de cobro o auditar el estado del expediente académico, los titulares pueden consultar la pestaña «Mis Cobros» en la plataforma o app móvil Mi ANSES ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.