Miércoles de frío otoñal en el Alto Valle, pero el fin de semana llegará con máximas de casi 30°C: los detalles del pronóstico

El Alto Valle atraviesa otra jornada aire fresco. Con el inicio del otoño, las temperaturas descendieron notablemente y los días registraron máximas que no superaron los 25°C. A esto se le sumó el factor del viento que influyó en el ingreso de aire frío desde la región cordillerana.

Para este miércoles, pronosticaron temperaturas bajas, sin embargo se anticipó que el clima tomará otro rumbo hacia el fin de semana ya que la máxima se ubicará en los 30°C.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este miércoles

De acuerdo al pronóstico, este 8 de abril la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 25°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 8°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó las alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, consolidando condiciones de tiempo estable en la región.

El factor determinante del día será la intensidad del viento, que se mantendrá leve a moderada. Durante la mañana y la tarde se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, con dirección predominante desde el norte y el noreste. Con el correr de las horas, la intensidad aumentará levemente y en la noche, la velocidad constante se mantendrá entre los 12 y 22 km/h, sin que se registren ráfagas de importancia.

Clima del fin de semana en el Alto Valle

En el Alto Valle, se prevé el siguiente clima este fin de semana: