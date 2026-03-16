Oficial: cuánto cobran las niñeras en marzo 2026 tras el aumento homologado

La espera para la formalización de los haberes del personal de cuidado llegó a su fin. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) homologó mediante la Resolución 2/2026 el acuerdo paritario para empleadas domésticas que establece los nuevos básicos para las niñeras, integradas legalmente en la categoría de Asistencia y Cuidado de Personas.

Este aval oficial no solo ratifica el incremento del 1,5% para empleadas domésticas en marzo 2026, sino que también consolida el pago del bono no remunerativo que incluye a niñeras y genera tantas consultas entre los empleadores.

Con la normativa ya vigente, aquellas empleadas domésticas que brindan servicios de cuidado no terapéutico —ya sea con retiro o bajo la modalidad «cama adentro»— tienen un nuevo piso salarial obligatorio que debe respetarse para evitar inconsistencias legales en un año marcado por la modernización del régimen laboral.

Empleadas domésticas | Escalas confirmadas para niñeras: Valor hora y sueldo mensual de marzo 2026

Con la homologación oficial, la planilla de marzo 2026 establece los valores mínimos que deben figurar en los recibos de sueldo. Es importante notar que, aunque son pisos obligatorios, las partes pueden acordar montos superiores según la complejidad de la tarea o la experiencia.

Niñeras con retiro : el valor por hora se fijó en $3.599,87, mientras que el sueldo mensual por jornada completa alcanza los $455.160,14.

: el valor por hora se fijó en $3.599,87, mientras que el sueldo mensual por jornada completa alcanza los $455.160,14. Niñeras sin retiro: para quienes se desempeñan bajo la modalidad sin retiro, la hora asciende a $4.012,14 y el salario mensual mínimo llega a los $505.578,35.

Estos montos representan el sueldo básico y sirven de base para el cálculo de otros conceptos remunerativos. Al tratarse de una categoría de alta responsabilidad (Categoría 4), los valores suelen superar a los de tareas generales, reconociendo la especificidad del cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Empleadas domésticas | El bono extraordinario para niñeras: ¿cuánto se suma al básico en marzo 2026?

El acuerdo homologado incluye un refuerzo económico de carácter no contributivo. Esto significa que es una suma fija que no genera aportes ni se computa para el aguinaldo, pero su pago es obligatorio según la carga horaria semanal declarada:

$20.000: para niñeras que trabajen 16 horas o más por semana. $11.500: para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas semanales. $8.000: para quienes cumplen menos de 12 horas de servicio a la semana.

Este bono debe abonarse junto con el salario de marzo 2026 y, en caso de haber quedado saldos pendientes de febrero (mes en el que también rigió el bono), los empleadores deben regularizarlos de forma inmediata tras la publicación de la Resolución 2/2026.

Empleadas domésticas | Adicionales obligatorios para niñeras: el impacto en la Patagonia

Para quienes residen en el sur del país, la liquidación final dista mucho de los básicos nacionales. Existen dos adicionales que se calculan sobre el salario mínimo y que son innegociables:

Zona Desfavorable (30%) : en provincias como Río Negro, Neuquén y el resto de la Patagonia , se debe sumar un 30% extra sobre el básico. Así, una niñera con retiro en la región pasa de cobrar un básico de $455.160 a un piso de $591.708.

: en provincias como y el resto de la , se debe sumar un 30% extra sobre el básico. Así, una en la región pasa de cobrar un básico de $455.160 a un piso de $591.708. Antigüedad (1%): se debe adicionar un 1% por cada año de servicio cumplido desde septiembre de 2020. Por ejemplo, una trabajadora con 5 años de antigüedad en el mismo hogar percibirá un 5% adicional, calculado sobre el sueldo de su categoría.

Mantener estos valores actualizados en el portal de ARCA es la única forma de garantizar que la cobertura de la ART sea plena y evitar contingencias legales ante accidentes o enfermedades profesionales en el ámbito doméstico.