Guía para empleadas domésticas: nuevos sueldos y bonos en marzo 2026 que impactan tu bolsillo

Empleadas domésticas en marzo 2026: todo lo que tenés que saber sobre el nuevo sueldo y el bono extraordinario.-

Marzo 2026 se perfila como un mes de reconfiguración para la economía de los hogares argentinos. Tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, la liquidación de empleadas domésticas de este mes no solo debe contemplar el segundo tramo del aumento salarial, sino también la integración de un bono extraordinario no remunerativo diseñado para paliar la inflación del primer bimestre.

Para empleadas domésticas, la clave de estos días reside en la precisión: un error en la carga de horas o en la omisión de los adicionales obligatorios —como la antigüedad y el plus patagónico— puede derivar en inconsistencias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En un contexto de plena vigencia de la nueva modernización laboral, tener el recibo de sueldo al día es la única garantía de previsibilidad para ambas partes.

Empleadas domésticas en marzo 2026: el impacto del aumento y la nueva escala por categoría

El ajuste salarial de marzo 2026 aplica un incremento que eleva los pisos mínimos en todas las modalidades. Para quienes liquidan haberes en estos días, es fundamental verificar que el valor hora y el mensual coincidan con los nuevos topes oficiales.

En la categoría de Tareas Generales , la más extendida del sector, el sueldo mensual con retiro se ubica ahora en $410.773,52 , mientras que el valor por hora asciende a $3.599,86 .

, la más extendida del sector, el , mientras que el . Por su parte, el segmento de Cuidado de Personas (niñeras y cuidadores) ve reflejado un básico de $455.160,14 mensuales.

Es vital recordar que sobre estos montos se debe calcular el 1% de antigüedad por cada año trabajado y el 30% adicional por zona desfavorable, lo que posiciona el sueldo real en el sur del país por encima de los $530.000 para una jornada completa.

Empleadas domésticas

El bono de marzo 2026: montos según la carga horaria semanal

La gran novedad de marzo 2026 es la segunda cuota del bono extraordinario. Al ser una suma no remunerativa, este dinero no genera aportes, contribuciones ni se tiene en cuenta para el aguinaldo, pero su pago es obligatorio y debe figurar discriminado en el recibo de sueldo. El monto depende exclusivamente de la cantidad de horas que la empleada trabaje por semana:

$20.000 : para jornadas de más de 16 horas semanales.

: para jornadas de más de 16 horas semanales. $11.500 : para quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales.

: para quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales. $8.000: para jornadas de menos de 12 horas semanales.

Si la trabajadora presta servicios en más de un hogar, cada empleador debe pagar el bono proporcional a las horas que cumple en su domicilio. Este refuerzo es una herramienta clave para sostener el poder adquisitivo en un inicio de año marcado por el aumento en el transporte y los servicios básicos.

Empleadas domésticas en marzo 2026

Modernización laboral y derechos: ¿qué cambió para el sector?

A mediados de marzo 2026, la mirada también está puesta en el impacto de la Reforma Laboral. Aunque el régimen de casas particulares mantiene su autonomía, la nueva normativa introduce mayor celeridad en la resolución de conflictos y promueve la digitalización total de la documentación.

Hoy, un recibo de sueldo electrónico generado vía ARCA tiene el mismo valor probatorio que una escritura pública, lo que simplifica la defensa del empleador ante reclamos y asegura a la trabajadora la transparencia de sus aportes previsionales.

En este sentido, se recomienda que, tras el vencimiento de aportes del pasado 10 de marzo 2026, las empleadas verifiquen en la sección «Mis Aportes» de la web oficial que su cobertura de obra social y ART esté plenamente activa para afrontar el resto del mes sin sobresaltos.