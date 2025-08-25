Pasos fronterizos a Chile: recomendaciones y estado hoy, lunes 25 de agosto 2025

Las fuertes ráfagas de viento que afectan hoy a la cordillera de Neuquén y Río Negro, generando graves daños materiales en la infraestructura, impactan también en la circulación normal hacia los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile desde el norte de la Patagonia, este lunes 25 de agosto 2025.

Por esa razón, repasamos a continuación el reporte diario de los pasos fronterizos hacia Chile, horarios, documentación que pueden solicitarte y tips para cruzar sin problemas, con información oficial de este lunes 25 de agosto 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este lunes 25 de agosto 2025?

Lunes 25 de agosto 2025: Revisá acá el estado de los pasos internacionales de Chile a Argentina, y viceversa.

Toda la información oficial, detallada uno por uno, para un cruce sin demoras.

¡Viajá tranquilo!

Paso Pino Hachado: lunes 25 de agosto 2025

PASO HABILITADO , transitable con precaución.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: lunes 25 de agosto 2025

PASO HABILITADO , transitable con precaución.

Visibilidad reducida por neblina.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: lunes 25 de agosto 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

Previsión de lluvia.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): lunes 25 de agosto 2025

PASO HABILITADO en horario normal, transitable con precaución.

Sectores con hielo. Pronóstico de nieve.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: lunes 25 de agosto 2025

PASO HABILITADO a partir de las 11, transitable con precaución.

Posible formación de hielo en sectores.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: lunes 25 de agosto 2025

Paso cerrado al tránsito en general.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este lunes 25 de agosto 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este lunes 25 de agosto 2025 el pronóstico para la zona de lagos adelanta que:

Disminución de los vientos durante este lunes.

Tiempo bueno y soleado en la semana, ascenso de las temperaturas.

Aumento de la inestabilidad hacia el fin de semana.

Se mantiene el déficit de precipitaciones.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: lunes 25 de agosto 2025

