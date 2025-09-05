Qué monto recibirán las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos en septiembre 2025

En septiembre 2025 hay un nuevo aumento para los jubilados y pensionados de Anses. Este ajuste, que alcanza a las Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos, rige por la fórmula de movilidad vigente que toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En esta nota te contamos el monto que recibirán estas prestaciones el noveno mes del año.

El monto que recibirán las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos en septiembre 2025

El aumento para las Pensiones No Contributivas (PNC) Anses en septiembre 2025 se da por el último dato de inflación difundido por el Indec. Es que la fórmula de movilidad vigente establece que para los aumentos mensuales de las prestaciones se tendrá en cuenta el IPC de dos meses atrás. En septiembre, rige el dato de julio.

De esta manera, estas prestaciones recibirán un aumento del 1,9%. A este número se le suma el bono de 70 mil pesos que el Gobierno Nacional continuará entregando a los jubilados y pensionados con haberes mínimos. Así, el haber para las pensiones para madres de siete o más hijos llegará a los $390.277.

Calendario Anses: cuándo se activará el pago de las Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

Según la Resolución 1091/2024, el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de Anses de septiembre 2025 se activará el lunes 8. El cronograma es el siguiente: