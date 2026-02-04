Vuelco sobre la Ruta 237, cerca de Picún Leufú: tres heridos, uno fue trasladado en ambulancia con lesiones más graves

La Ruta Nacional 237 fue sitio de un grave vuelco que dejó como resultado tres personas heridas, una de ellas con lesiones más graves. El siniestro se registró cerca de Picún Leufú este miércoles 4 de febrero. Por el momento se desconoce cuál es la situación de la persona hospitalizada.

Vuelco sobre la Ruta 237: cómo fue el hecho

El siniestro vial se produjo minutos después de las 6 de este miércoles en el kilómetro 1324 de la Ruta 237. El vehículo protagonista fue una camioneta PickUp Ford Ranger, según lo informado por Bomberos Voluntarios de Picún Leufú.

La PickUp era ocupada por tres personas: dos adultos y un menor. Tras el incidente, todos resultaron con lesiones de «distinta consideración» y uno de los adultos tuvo que ser trasladado en ambulancia.

Los bomberos tras su arribo, se abocaron a la atención de las víctimas y se solicitó la ayuda de una ambulancia quien dispuso el traslado inmediato de una de ellas.

Por el momento se desconoce cómo se produjo el siniestro, pero precisaron que se trató de un «autovuelco», es decir que no hubo terceros involucrados. Se estima que el conductor perdió el control y tras despistar, volcó en uno de los márgenes del camino.

Trabajaron en el lugar personal Comisaría, salud y Bomberos Picún Leufú. También arriba al lugar ambulancia hospital Chocón,