¿Se aproxima un cambio de hora en Argentina?: reactivan el debate sobre el impacto que tiene el huso horario en el país

En la sesión especial de este miércoles, los diputados tratarán un proyecto que busca modificar el huso horario actual de la Argentina. La iniciativa fue impulsada por el mendocino Julio Cobos quien planteó el impacto que tiene la falta de alineamiento del horario nacional con la luz solar, además sugirió que es una estrategia clave para reducir el consumo de energía eléctrica.

En medio de otros proyectos, este miércoles se incluyó en el temario de Diputados el proyecto que impulsó el diputado mendocino. De acuerdo al texto que presentó, el cambio tiene como fin fijar el huso horario en el l -04 GMT, esta propuesta obligaría atrasar una hora el reloj en todo el país.

El proyecto plantea que el huso adoptado sería el correspondiente a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich.

Esta propuesta reactivó el debate sobre el impacto que tiene el horario actual y es considerado por sus impulsores como una solución al «desfasaje histórico» que provoca gastos adicionales y afecta la organización social.

El debate sobre el impacto del huso horario actual

Según Cobos, «Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial y el huso horario que realmente nos corresponde y esto provoca varios inconvenientes«.

Uno de sus argumentos centrales reside en el contexto energético global. El diputado fundamente que el costo de la energía se disparó tras la guerra en Ucrania y los persistentes conflictos en Medio Oriente, lo que elevó los valores del petróleo, el gas y el carbón. Por lo tanto esta situación afecta directamente a Argentina, donde el precio de la energía tiene gran impacto en la economía y la vida cotidiana.

Cobos citó investigación de la doctora Andrea Pattini, directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) del CONICET Mendoza para postular su idea. El estudio destaca que un huso horario mal empalmado con el ciclo natural de luz y oscuridad «obliga a consumir más electricidad para iluminar hogares y comercios».

A su vez aporta que atrasar una hora ayudaría al mejor aprovechamiento de la luz solar en la mañana y reduciría el uso de iluminación por medio de luz artificial en la tarde.

El debate de este miércoles en el Congreso definirá cuáles serán los próximos pasos sobre la hora oficial en Argentina.