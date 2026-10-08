Reparación Histórica ANSES: cómo se calculará el aguinaldo de diciembre 2026

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ratificó la plena vigencia de los acuerdos transaccionales regulados por la Ley 27260, garantizando que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorpore el proporcional del haber reajustado en el cálculo del medio aguinaldo de diciembre 2026.

La disposición oficial respalda a miles de jubilados que suscribieron convenios de Reparación Histórica, homologados con efecto de cosa juzgada, ratificando además la movilidad indexada sobre las acreencias en cuotas trimestrales y reafirmando el estatuto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en un escenario donde los beneficiarios exigen certezas operativas sobre sus recibos de sueldo frente a la inflación acumulada.

Reparación Histórica ANSES: qué establece la Ley 27260 y cómo se liquidan las deudas previsionales

El Programa Nacional de Reparación Histórica, sancionado originalmente para reducir la litigiosidad contra el Estado, sostiene un mecanismo administrativo específico para quienes regularizaron sus haberes:

Homologación judicial y fin del litigio : los acuerdos firmados voluntariamente entre los beneficiarios y ANSES , formalizados mediante firma digital en expedientes electrónicos, adquieren valor de cosa juzgada en sede judicial, concluyendo los juicios previos por reajuste de haberes o previniendo nuevas demandas.

: los acuerdos firmados voluntariamente entre los beneficiarios y , formalizados mediante firma digital en expedientes electrónicos, adquieren valor de cosa juzgada en sede judicial, concluyendo los juicios previos por reajuste de haberes o previniendo nuevas demandas. Composición del crédito : las acreencias reconocidas por el Estado se integran por las diferencias salariales devengadas mes a mes, computando el capital acumulado más los intereses correspondientes hasta el momento de la puesta al pago.

: las acreencias reconocidas por el Estado se integran por las diferencias salariales devengadas mes a mes, computando el capital acumulado más los intereses correspondientes hasta el momento de la puesta al pago. Cancelación del 50% al contado : la normativa establece que la mitad de la deuda reconocida se liquida en efectivo en una única cuota inicial, transferida directamente a la cuenta bancaria del titular previsional.

: la normativa establece que la mitad de la deuda reconocida se liquida en efectivo en una única cuota inicial, transferida directamente a la cuenta bancaria del titular previsional. Saldo en cuotas trimestrales ajustadas: el 50% restante se subdivide en doce cuotas trimestrales, consecutivas e iguales, las cuales no permanecen fijas, sino que se actualizan de forma continua según el índice de movilidad vigente que aplica ANSES a los haberes regulares.

Aguinaldo diciembre 2026 y PUAM: el impacto de la Ley 27260 en los haberes ANSES

La vigencia de este marco legal repercute directamente en el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) y en las coberturas asistenciales que rigen para los adultos mayores:

Cálculo del medio aguinaldo : al devengarse la segunda cuota del SAC hacia mediados de diciembre 2026 , ANSES debe tomar como referencia la mejor remuneración del semestre, computando la totalidad del haber reajustado por Reparación Histórica dentro de la base de cálculo del 50% reglamentario.

: al devengarse la hacia mediados de , debe tomar como referencia la mejor remuneración del semestre, computando la totalidad del haber reajustado por Reparación Histórica dentro de la base de cálculo del 50% reglamentario. Garantía del 80% móvil en la PUAM : la misma normativa consagra con alcance federal la Pensión Universal para el Adulto Mayor , un haber mensual vitalicio equivalente al 80% de la jubilación mínima del SIPA para personas de 65 años o más sin aportes suficientes.

: la misma normativa consagra con alcance federal la , un haber mensual vitalicio equivalente al 80% de la para personas de 65 años o más sin aportes suficientes. Compatibilidad laboral e inembargabilidad: los titulares de la PUAM pueden continuar desempeñándose en actividades laborales registradas (como monotributistas o empleados en relación de dependencia), gozando de un haber legalmente inembargable, con la sola excepción de juicios por cuota alimentaria hasta un tope del 20%.

ANSES: cómo impacta esta definición en los haberes de diciembre 2026