Pensiones No Contributivas ANSES noviembre 2026: cuánto se cobraría con el aumento y el bono de $70.000

A la espera del dato oficial de inflación que definirá las liquidaciones de noviembre 2026, las proyecciones macroeconómicas ya marcan el sendero para los haberes asistenciales del sistema previsional de ANSES.

Si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ratifica el 1,9%, estimado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará ese mismo porcentaje de movilidad a las Pensiones No Contributivas (PNC) durante noviembre 2026.

El esquema de cálculo, reglado por la fórmula de ajuste mensual vigente, elevará el haber básico por discapacidad y por vejez a $310.819,42, alcanzando un ingreso bruto total de $380.819,42 con la continuidad confirmada del bono extraordinario de $70.000.

Sin embargo, la persistente falta de actualización sobre este plus estatal provocará que la mejora de bolsillo real en las pensiones más bajas no alcance el 1,6%, reduciendo el impacto del índice de precios en los sectores de mayor vulnerabilidad social.

ANSES PNC por Discapacidad y Vejez: montos proyectados para noviembre 2026

Tanto la pensión no contributiva por invalidez laboral, amparada en la Ley 27.793 con Certificado Único de Discapacidad, como la prestación por vejez para personas de 70 años o más sin aportes equivalen por ley al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA):

Evolución del haber básico : con la suba estimada del 1,9%, el haber formal pasaría de los $305.023,96 vigentes en octubre a $310.819,42 para noviembre.

: con la suba estimada del 1,9%, el haber formal pasaría de los $305.023,96 vigentes en octubre a $310.819,42 para noviembre. Impacto del bono previsional : al sumarse el refuerzo de $70.000 que el Poder Ejecutivo mantiene en valores fijos, el ingreso bruto consolidado treparía a $380.819,42.

: al sumarse el refuerzo de $70.000 que el Poder Ejecutivo mantiene en valores fijos, el ingreso bruto consolidado treparía a $380.819,42. Aumento efectivo en el bolsillo : al aplicarse el 1,9% exclusivamente sobre el básico y mantenerse invariable el suplemento no contributivo, el incremento de bolsillo real para el titular resulta del 1,55%, quedando casi medio punto por debajo de la inflación proyectada.

: al aplicarse el 1,9% exclusivamente sobre el básico y mantenerse invariable el suplemento no contributivo, el incremento de bolsillo real para el titular resulta del 1,55%, quedando casi medio punto por debajo de la inflación proyectada. Diferencia con la PUAM: Para quienes alcanzan los 65 años y gestionan la Pensión Universal para el Adulto Mayor (fijada en el 80% de la mínima), el haber ascendería a $355.222,19, totalizando $425.222,19 con el bono previsional de $70.000 incorporado.

ANSES PNC para Madres de 7 hijos: escala estimada con bono y Tarjeta Alimentar

A diferencia de las líneas por discapacidad o edad avanzada, la pensión vitalicia otorgada a mujeres con siete o más hijos percibe un haber equivalente al 100% de la jubilación mínima:

Cálculo del haber mensual : de confirmarse el 1,9% del INDEC, la asignación básica pasaría de $435.748,51 a $444.027,73 brutos en noviembre.

: de confirmarse el 1,9% del INDEC, la asignación básica pasaría de $435.748,51 a $444.027,73 brutos en noviembre. Ingreso conjunto con bono : con la adición de los $70.000 del subsidio extraordinario, el cobro bruto alcanzaría los $514.027,73. En este segmento, la suba efectiva de bolsillo representaría un 1,64% .

: con la adición de los $70.000 del subsidio extraordinario, el cobro bruto alcanzaría los $514.027,73. En este segmento, la suba efectiva de bolsillo representaría un . Adicional de la Tarjeta Alimentar: aquellas madres titulares de esta PNC que tengan menores de hasta 17 años a cargo o hijos con discapacidad continúan recibiendo el subsidio alimentario en la misma cuenta bancaria, percibiendo $72.250 (por un hijo), $113.299 (por dos hijos) o $149.425 (por tres o más hijos), montos que se acreditan de forma íntegra sin descuentos.

ANSES: de cuánto sería la suba real efectiva de las Pensiones No Contributivas en noviembre 2026