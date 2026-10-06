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Quini 6: cuánto se sortea este miércoles y hasta qué hora se puede jugar

La Lotería de Santa Fe confirmó un pozo millonario superior a los $10.500 millones para el sorteo del Quini 6, de este miércoles 7 octubre 2026. Repasamos los horarios de apuesta, el desglose estimado y las claves de la jugada.

Redacción

Por Redacción

Quini 6: el pozo del próximo sorteo.-

Quini 6: el pozo del próximo sorteo.-

La expectativa por el Quini 6 en las agencias de quiniela de todo el país volvió a escalar de cara a la noche de este miércoles 7 de octubre 2026, impulsada por una masa acumulada que supera los $10.500 millones.

Tras una seguidilla de ediciones con las categorías centrales desiertas, Quini 6, el certamen poceado que organiza la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, pondrá en disputa una de las cifras más cuantiosas del semestre, atrayendo tanto a los jugadores habituales como a apostadores ocasionales que buscan acertar los seis números de la suerte.

Próximo sorteo Quini 6: pozo estimado, horarios y transmisión oficial de la Lotería de Santa Fe

Para la edición nocturna del certamen, la Lotería de Santa Fe proyectó un reparto global de gran magnitud, destacándose los montos individuales que arrastran las variantes que no registraron ganadores en la última fecha:

Instancia de juegoPozo estimado en disputaEstado de la modalidadHorario límite de apuesta
Tradicional Primer SorteoMás de $1.800 millonesVacante con arrastreMiércoles hasta 19:30
La Segunda del QuiniMás de $4.900 millonesVacante récordMiércoles hasta 19:30
La RevanchaPozo multimillonario en alzaVacante en reconstrucciónMiércoles hasta 19:30
El Quini que Siempre SaleBolsa asegurada con ganadoresResolución obligatoriaMiércoles hasta 19:30
Pozo ExtraFondo especial de premiosDistribuido entre aciertos múltiplesCon cupón tradicional

El sorteo oficial se llevará a cabo a las 21:15 en la sala de sorteos institucional, pudiendo seguirse en directo a través de la TV Pública, señales televisivas provinciales autorizadas y mediante streaming en el canal oficial de YouTube del organismo.

¿Cómo jugar Quini 6 antes del límite comercial?

Los apostadores que decidan participar deben seleccionar seis números, entre el 00 y el 45, en cualquier terminal habilitada, asegurándose de validar la jugada antes de las 19:30 del miércoles, momento en el que el sistema central cierra la recepción de cupones para el procesamiento de datos.

El valor de la apuesta varía según las opciones elegidas, recordando que la participación en La Revancha y en el Siempre Sale requiere haber marcado previamente la tarjeta del Tradicional Primer Sorteo.

Los resultados oficiales, con el extracto detallado de bolillas y las agencias ganadoras, estarán disponibles en los canales institucionales minutos después de culminado el acto de extracción.


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La expectativa por el Quini 6 en las agencias de quiniela de todo el país volvió a escalar de cara a la noche de este miércoles 7 de octubre 2026, impulsada por una masa acumulada que supera los $10.500 millones.

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