Quini 6: cuánto se sortea este miércoles y hasta qué hora se puede jugar

La expectativa por el Quini 6 en las agencias de quiniela de todo el país volvió a escalar de cara a la noche de este miércoles 7 de octubre 2026, impulsada por una masa acumulada que supera los $10.500 millones.

Tras una seguidilla de ediciones con las categorías centrales desiertas, Quini 6, el certamen poceado que organiza la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, pondrá en disputa una de las cifras más cuantiosas del semestre, atrayendo tanto a los jugadores habituales como a apostadores ocasionales que buscan acertar los seis números de la suerte.

Próximo sorteo Quini 6: pozo estimado, horarios y transmisión oficial de la Lotería de Santa Fe

Para la edición nocturna del certamen, la Lotería de Santa Fe proyectó un reparto global de gran magnitud, destacándose los montos individuales que arrastran las variantes que no registraron ganadores en la última fecha:

Instancia de juego Pozo estimado en disputa Estado de la modalidad Horario límite de apuesta Tradicional Primer Sorteo Más de $1.800 millones Vacante con arrastre Miércoles hasta 19:30 La Segunda del Quini Más de $4.900 millones Vacante récord Miércoles hasta 19:30 La Revancha Pozo multimillonario en alza Vacante en reconstrucción Miércoles hasta 19:30 El Quini que Siempre Sale Bolsa asegurada con ganadores Resolución obligatoria Miércoles hasta 19:30 Pozo Extra Fondo especial de premios Distribuido entre aciertos múltiples Con cupón tradicional

El sorteo oficial se llevará a cabo a las 21:15 en la sala de sorteos institucional, pudiendo seguirse en directo a través de la TV Pública, señales televisivas provinciales autorizadas y mediante streaming en el canal oficial de YouTube del organismo.

¿Cómo jugar Quini 6 antes del límite comercial?

Los apostadores que decidan participar deben seleccionar seis números, entre el 00 y el 45, en cualquier terminal habilitada, asegurándose de validar la jugada antes de las 19:30 del miércoles, momento en el que el sistema central cierra la recepción de cupones para el procesamiento de datos.

El valor de la apuesta varía según las opciones elegidas, recordando que la participación en La Revancha y en el Siempre Sale requiere haber marcado previamente la tarjeta del Tradicional Primer Sorteo.

Los resultados oficiales, con el extracto detallado de bolillas y las agencias ganadoras, estarán disponibles en los canales institucionales minutos después de culminado el acto de extracción.