Crimen de Paola Muñoz en SAO: determinaron que la quemaron viva y dictan prórroga de prisión preventiva para los dos imputados

En una audiencia virtual de alta sensibilidad institucional, el Ministerio Público Fiscal precisó los escalofriantes detalles del femicidio de Paola Muñoz, la mujer cuyo cuerpo fue hallado calcinado el 29 de marzo de 2025 en un descampado lindante a las vías del ferrocarril. El juez de Garantías Favio Corvalán avaló la reformulación de cargos y dictó una prórroga de cuatro meses de prisión preventiva para los dos hombres acusados como coautores del crimen.

El fiscal jefe, Juan Pedro Peralta, fue el encargado de exponer los avances obtenidos a través de minuciosas pericias técnicas y científicas. Peralta enfatizó la enorme complejidad que representó la investigación inicial, dado que los asesinos intentaron borrar gran cantidad de evidencias fundamentales mediante el uso del fuego.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los dos imputados se aprovecharon de la «situación de extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la mujer» para agredirla físicamente hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, la trasladaron hacia la zona de las vías del tren «donde prendieron fuego su cuerpo cuando aún se encontraba con vida». La autopsia confirmó que el deceso se produjo por el daño térmico en las vías respiratorias tras inhalar gases tóxicos.

Un rompecabezas científico y genético

Para sostener la acusación por el delito de femicidio en coautoría, el Ministerio Público Fiscal mencionó los contundentes elementos reunidos en la causa. Entre ellos los estudios realizados en laboratorios de todo el país, incluyendo el Laboratorio de Genética Forense de Bariloche.

También habló del informe del Cuerpo de Investigación de Siniestros Ígneos que determinó de forma concluyente que el foco del fuego se inició en el mismo lugar donde fue descubierto el cadáver, descartando traslados posteriores.

De igual forma expuso las numerosas declaraciones tomadas al entorno de la víctima y vecinos de la localidad.

Finalmente, debido a la magnitud de los estudios científicos pendientes —tanto genéticos como relacionados con las dinámicas del incendio—, la Fiscalía y las defensoras oficiales María Paz Álvarez y Graciela Carriqueo acordaron declarar el caso como de «trámite complejo» para extender los plazos de producción de prueba.

Prórroga de la prisión preventiva y protección de testigos

Durante su alocución, el fiscal Peralta fundamentó con firmeza la necesidad de que ambos acusados permanezcan tras las rejas mientras avanza la investigación penal preparatoria. El funcionario judicial remarcó que la medida cautelar busca garantizar la tranquilidad y seguridad de los testigos que deberán declarar en el futuro debate, evitando cualquier tipo de hostigamiento o condicionamiento previo al eventual juicio por jurados.

Por su parte, la defensa oficial adelantó que se encuentra en proceso de contratar a un perito de parte para profundizar en el análisis de las pruebas recolectadas. Finalmente, el magistrado interviniente hizo lugar a cada uno de los requerimientos fiscales, asegurando la continuidad del encierro preventivo de los imputados en pos de preservar el proceso judicial.