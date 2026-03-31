Calendario ANSES: cómo afectarán los feriados de abril 2026 al cobro de jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las modificaciones técnicas en el calendario de ANSES para abril 2026, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios cuenten con sus haberes antes de los feriados nacionales.

Debido a la proximidad de Semana Santa y el feriado del 2 de abril, ANSES decidió alterar el orden habitual de acreditaciones para evitar que los pagos queden retenidos durante el receso. Esta medida, de carácter operativo, busca reducir la aglomeración en las sucursales bancarias y asegurar la liquidez de jubilados y pensionados en una semana donde la reposición de efectivo en cajeros automáticos suele verse limitada por la inactividad financiera.

Jubilados y pensionados: el impacto de los feriados de abril 2026 en el calendario de ANSES

La logística de cobro para jubilados y pensionados en abril 2026 se verá condicionada por un esquema de pagos que prioriza la disponibilidad de fondos antes del inicio del fin de semana largo. Según la planificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el cronograma se iniciará con fuerza tras los primeros días no laborables, concentrando gran parte de las terminaciones de DNI en una ventana de tiempo reducida.

Para quienes perciben el haber mínimo, el calendario de ANSES establece que los pagos comenzarán el viernes 10 de abril 2026, mientras que los haberes superiores iniciarán su recorrido el día 24, buscando una distribución que no sature las terminales de retiro de efectivo en las principales ciudades de la región.

ANSES: montos confirmados para abril 2026

Más allá de las fechas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó los valores que percibirán los jubilados y pensionados tras el ajuste por movilidad del 2,9%. Los montos finales «en mano», que ya contemplan la actualización por inflación de febrero, se desglosan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $380.319,31 (que ascendería a $450.319,31 si se confirma la continuidad del bono de $70.000).

: $380.319,31 (que ascendería a $450.319,31 si se confirma la continuidad del bono de $70.000). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $304.255,44.

: $304.255,44. Pensiones No Contributivas (PNC): $266.223,52.

Es fundamental que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones verifiquen su recibo de haberes a través de mi ANSES, donde se detallará el impacto exacto del aumento y el eventual refuerzo previsional según cada categoría.

Recomendaciones para el cobro de jubilados y pensionados durante los días no laborables de abril 2026

Ante la modificación del calendario de ANSES, los centros de atención recomiendan a jubilados y pensionados extremar la planificación de sus finanzas domésticas. Al coincidir los feriados con días de alta demanda, se sugiere priorizar el uso de la tarjeta de débito para pagos directos en comercios y farmacias, evitando depender exclusivamente del dinero físico.

Asimismo, ANSES recuerda que existen canales alternativos para el retiro de efectivo, como cajas de supermercados y estaciones de servicio, que permiten obtener billetes sin necesidad de acudir a un cajero automático. Estas opciones resultan vitales para sortear la falta de reposición en las terminales bancarias durante el receso de Semana Santa, asegurando que los adultos mayores mantengan su capacidad de consumo durante todo el período no laborable.